FOTO/VIDEO Pogledajte filmsku policijsku akciju protiv drskog lopova koji je operirao na sjeveru Hrvatske

Brzom i koordiniranom akcijom varaždinska policija pronašla je i uhitila 30-godišnjeg muškarca zbog više kaznenih djela, između ostalog krađe i krivotvorenja isprava.

Sumnja se da je sredinom srpnja ukrao osobno vozilo marke Audi RS7 vrijednosti od oko 110.000 eura.

Ukradeno vozilo najprije je sakrio u svojoj garaži, a kasnije ga koristio po Varaždinu s ukradenim registarskim pločicama.

Policija je pronašla i uhitila kradljivca vozila Foto: PU varaždinska

Također se sumnja kako je uhićeni, zajedno s drugim muškarcem, počinio kazneno djelo teške krađe u trgovini u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Njih dvojica provalila su u trgovinu i ukrala robu u vrijednosti od oko 6000 eura.

Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretraženi su domovi obojice navedenih. Pritom su oduzeti otuđeni predmeti iz počinjenja kaznenog djela teške krađe, otuđeno vozilo, više komada registarskih pločica, više komada mobilnih uređaja, zračne puške i air soft pištolji.

Također je pronađeno pet grama sasušene marihuane, nekoliko vrećica kokaina ukupne mase od osam grama, 18 komada ručno rađenih cigareta od konoplje te tegle s tri stabljike indijske konoplje visine od oko 30 cm. Otuđeni predmeti vratit će se oštećenim vlasnicima.