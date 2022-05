Ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu Luka Mladinović najoštrije je osudio fotografiju maturanata s podignutim desnicama, a razrednica Nives Romanjek koja je objavila spornu fotografiju ne vidi ništa sporno, a ponudila je i novo objašnjenje.

''Za sve je kriv netko zločest'', rekla je za DNEVNIK.hr razrednica Nives Romanjek.

''Tko je zločest?'', uzvratili smo.

''Onaj tko je objavio fotografiju'', odgovorila je razrednica koja se fotografirala s maturantima odjevenim u maskirne hlače, crne beretke i majice s natpisom ''Za norijadu spremni'' i dio njih je podignuo desnicu.

''Ali vi ste objavili fotografiju'', pokušali smo je podsjetiti kako je sve počelo.

''Da, na svom privatnom profilu na Facebooku. Objavila sam sliku da ih roditelji vide, mame su biel presretne'', u dahu je odgovorila.

''Presretne jer su djeca dizala desnicu u ustaški pozdrav'', pitali smo.

''Ma dizali su štogod su mogli'', ponudila je objašnjenje. Pokušavajući se izvaditi iz u najmanju ruku neugodne situacije, prof. Romanjek je ponudila još jedno objašnjenje. ''Došao je fotograf baš dok su djeca jela sendviče. Baš su bili veliki sendviči, to im je škola pripremila za zadnji dan. Pa su oni u jednoj ruci držali sendvič, a drugu su dignuli u zrak jer su odgovarali na pitanje fotografa koji ih je pitao koliko su sretni, a oni su odgovorili da su sretni do neba'', kaže razrednica.

Rekla je da se radi o jednom od najboljih razreda u školi.

''Vama stvarno ništa nije sporno? Pa sve aludira na ustaše'', pokušali smo je vratiti na temu.

''Ma nema ustaša, šta je vama?'', uzvratila je i dodala da s djecom uopće ne razgovara o politici i da djeca ništa nisu uzvikivala, a da su tako bili odjeveni ''jer su željeli biti vojnici''.

Profesorica Romanjek ranije je izjavila da djeca nisu educirana, a kad smo je pitali zašto ih nije educirala tijekom školovanja, odgovorila je da se te stvari uče na povijesti, a u Industrijskoj školi povijesti ima - malo.

Romanjek na svom profilu na Facebooku još je 2015. pisala da je ''za dom spremna'' ali ne vidi u tome nikakav problem. Objašnjava da su to privatni stavovi o kojima ne govori djeci.

Policija bila u školi

Ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu Luka Mladinović za DNEVNIk.hr je rekao da nije ni znao da se to dogodilo dok danas nije vidio fotografiju. ''Ne postoji to na što vi aludirate, mi osuđujemo svaki oblik mržnje, a osobito da se veliča ustaško znakovlje, to nije bila namjera'', naglasio je.

Sutra će održati sastanak s razrednicom i zbog objave fotografije djece, ali i zbog sadržaja fotografije. Otkrio nam je da je policija bila u školi i da je dao iskaz.

''Škola ne smije biti politički orijentirana. Svatko ima pravo na svoje stavove, ali ne dolazi u obzir da se manipulira djecom'', rezolutan je ravnatelj.