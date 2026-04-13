FOTO Policajci Tomislav i Igor nisu očekivali ovakvu intervenciju: Ždrijebe zapelo u blatu, kobila bila bespomoćna

U ponedjeljak su, naime, dobili dojavu da se u blizini autoceste A-1, u smjeru sjevera, u blizini odmorišta Zir na livadi prekrivenoj blatom nalazi nemoćno ždrijebe koje je zapelo i kojem prijeti uginuće, a uz njega stoji kobila, uznemirena i bespomoćna, što je dodatno naglašavalo hitnost situacije.
Policija spasila ždrijebeFoto:
PU ličko-senjska
Službenici Igor i Tomislav odmah su izašli na teren te bez oklijevanja pristupili zahtjevnoj akciji spašavanja. Unatoč teškim uvjetima i blatnjavom terenu uspjeli su izvući iscrpljeno ždrijebe na sigurno, spriječivši mogući tragičan ishod, objavila je PU ličko-senjska.
"Brza reakcija, predanost i suosjećanje policijskih službenika spasili su jedan život te poslali snažnu poruku o važnosti solidarnosti i brige za zajednicu u cjelini", poručili su.