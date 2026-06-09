Aktiviran središnji registar stanovništva, evo koje podatke sadrži: "Zamijenit će popis stanovništva"

Više neće biti dugih redova na šalterima. Od sada su svi podaci o građanima dostupni na jednom mjestu. Aktiviran je središnji registar stanovništva, koji objedinjuje podatke iz više državnih registara, koji bi u budućnosti mogao zamijeniti i popis stanovništva.

U sustav se možete prijaviti preko sustava e-Građani. U njemu ćete pronaći sve podatke iz osam državnih registara. Ovdje su objedinjeni osobni podaci, podaci o osiguranju, stanovanju, članovima kućanstva i obrazovanju. Sustav se još ažurira, stoga meni na primjer još nedostaju podaci o završenoj osnovnoj i srednjoj školi.

"Za sve građane koji primijete da neki podatak nedostaje, da nešto nije u redu, nije ispravna adresa, imaju mogućnost sami prijaviti u usluzi e-Građanin ili osobno. Putem e-Građanin naprave tu prijavu, taj podatak se ne mijenja izvorno u središnjem registru, taj podatak ide u izvor podataka gdje se vrši daljnja provjera", objasnila je Matea Antolković, voditeljica Službe za nadzor zaštite osobnih podataka u Poreznoj upravi.

Središnji registar stanovništva - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Registar bi trebao pomoći svima - građanima i tijelima državne uprave. Novost su i podaci o krvnom srodstvu, uključujući braću i sestre. Ovaj bi registar budućnosti, kako kažu iz porezne uprave, mogao zamijeniti popis stanovništva.

"S ovim načinom možemo točno vidjeti tko s kim živi, gdje živi, koliko dugo se živi, koji su ti podaci o tim osobama. I na temelju tih podataka onda se može odrediti da li nekoj osobi može pripasti pravo ili ne može pripasti određeno pravo koje ta institucija u biti i dodjeljuje. U nekoj budućnosti se sa ovim sređenim registrom stanovništva misli zamijeniti prijašnji popis stanovništva", rekla je Antolković.

Središnji registar stanovništva - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Bit će od pomoći i onima koji se ne znaju služiti sustavom e-Građani.

"Oni mogu u bilo kojem trenutku doći u ispostavu porezne uprave, naši službenici će zaista preuzeti svaki njihov zahtjev i upit i spremno odgovoriti i pomoći im", dodala je.

I sami građani putem izjava mogu ispraviti ili nadopuniti neki podatak, kako bi svi bili dostupni na jednom mjestu.