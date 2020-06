Donosimo snimku pljačke zlatarnice u trgovačkom centru na zapadu Zagreba. Vrlo dobro pripremljenim i organiziranim kriminalcima trebalo je samo tri minute da u nepoznatom smjeru odjure s višemilijunskim plijenom.

U noći s četvrtka na petak, oko 1 sat i 15 minuta, nakon što su čekićima razbili ulazna vrata trgovačkog centra, četvorica pljačkaša dotrčala su do ulaza u zlatarnicu te polugama otvorili zaštitna vrata. Nakon što su trojica ušla pridružila su im se još dva člana bande te su krenuli prazniti police s nakitom.

Konzultant za organizaciju i sigurnost mr. krim. Željko Cvrtila smatra da se radi o ljudima koji znaju što rade.

„Gledajte raspored - točno se zna gdje tko ide. Moje je nekakvo razmišljanje da su to odradili ljudi koji su i uvježbani i koji su dobro pripremljeni za taj posao.“

Kako komentirate činjenicu da su zaštitari izostali, a radi se o zlatarnici unutar shopping centra?

„Pa to je najveća enigma. Zaista je interesantno kako se dogodilo da nisu to primjetili. Mi vidimo da akcija traje dvije i pol, tri minute ispred same zlatarne i u zlatarni. Oni su trebali prije toga prodrijeti i u sam trgovački centar, a koliko mi je poznato imali su i određene manipulacije na samom kolnom ulazu u trgovački centar“, kaže Cvrtila i dodaje da je zaštitarska služba totalno podbacila.

Kriminalistima je zanimljiva i činjenica da su lopovi nakon pljačke porazbijali stakla na zlatarnici. Na rukama su imali rukavice i vjerojatno pazili na svaki detalj pa Crvrtila sumnja da su ostavili neki materijalni dokaz.

„To je ono što uvijek stvara najveći problem u uzročno posljedičnoj vezi, odnosno povezivanju počinitelja s mjestom događaja, odnosno pljačkom“, kaže.

U ovom trenutku Cvrtila, ali i policija, naravno, ne isključuju mogućnost da su pljačkaši uoči svog pohoda dobili važne informacije o sigurnosnim sustavima.

„To ne mora značiti da se netko tko je dao informaciju nalazi u zaštitarskom segmentu, možda je i netko tko upravlja trgovačkim centrom ili nekim pojedinim objektima unutar trgovačkog centra koji je znao da neke stvari očito neće reagirati“, ističe kriminalist i dodaje:

„Najvjerojatnije će, ako dođe do otkrivanja počinitelja, to biti rezultat operativnog rada policije, odnosno prikupljanja određenih informacija i eventualno prodor u neku od kriminalnih skupina, ako je ta skupina uopće iz Hrvatske.“

Kako biste još bolje shvatili kojom brzinom se odvila ova akcija, prilog koji ste gledali trajao je oko dvije minute, a lopovima je trebala tek koja sekunda više da nestanu s plijenom. Hoće li kod njih i ostati, pokazat će policijska istraga.

