Skok u dućan u zadnji tren: Pogledajte radno vrijeme trgovina i šoping centara za Staru i Novu godinu

Tijekom novogodišnjih blagdana većina trgovina i šoping centara radit će skraćeno ili biti zatvorena.

Plodine - radno vrijeme

Poslovnice Plodina 31. prosinca radit će prilagođeno - one koje inače rade nedjeljom bit će otvorene od 7 do 18 sati, a 1. siječnja sve trgovine bit će zatovrene. Radno vrijeme određene trgovine provjerite OVDJE.

Spar - radno vrijeme

Na Staru godinu svi hipermarketi Interspar radit će do 17 sati, dok će oni u svim centrima City Centre one, Arena centru, Mall of Split, RI Tower i Portanova centru u Osijeku biti zatvoreni. Spar će raditi skraćeno do 14 sati.

Radno vrijeme određene trgovine provjerite OVDJE.

Lidl - radno vrijeme

Lidl neće raditi na Staru ni na Novu godinu.

Pročitajte i ovo 54 dana zatočeništva Mia odlučila ispričati istinu: "Prošla sam kroz holokaust, svi su tamo teroristi"

Kaufland - radno vrijeme

Kauflandove trgovine na Staru godinu rade skraćeno. 31. prosinca radit će do 18 sati, a na Novu godinu trgovine su zatvorene.

Konzum - radno vrijeme

Konzum također ne radi 1. siječnja, a radno vrijeme pojedinih trgovina na Silvestrovo pogledajte OVDJE.

City Center one - radno vrijeme

Trgovački centri City Center one zatvoreni su Staru i Novu godinu

Arena centar - radno vrijeme

U Arena centru na Staru godinu radit će svega tri poslovnice. Radno vrijeme pojedinačnih poslovnica provjerite OVDJE.

Pročitajte i ovo Tražili ga satima VIDEO/FOTO Doveden na ispitivanje: Ovo je muškarac za kojeg se sumnja da je autom iz osvete pregazio prijatelja

Avenue Mall - radno vrijeme

Trgovine u Avenue Mallu 31. prosinca radit će skraćeno do 18 sati.

Detaljan popis trgovina i ostalih poslovnica provjerite OVDJE.

Tower Center Rijeka - radno vrijeme

Riječki šoping-centar bit će zatvoren.

Supernova - radno vrijeme

Trgovački centri Supernova radit će na Staru godinu.

U Zadru će biti otvoren od 9 do 17, u Varaždinu od 9 do 14, a Karlovcu od 9 do 18 sati, kao i Supernova u Zagrebu koja će isto biti otvorena do 18 sati u nedjelju.