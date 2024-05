Moguće probijanje zvučnog zida: Francuski i hrvatski Rafalei preletjet će nekoliko gradova

Ministarstvo obrane javilo je kako će se let provesti u 14:30 u publiciranoj zoni iznad Like do 20 kilometara visine, a uvježbavat će borbu izvan vizualnog dometa 'dva na dva'. Moguće je i probijanje zvučnog zida i kratkotrajna pojačana buka.

"Nakon zone u Lici, u formaciji sa četiri aviona, na visini 300-350 metara iznad tla, u vremenu oko 15:00–15:15, preletjet će gradove Vir, Zadar, Šibenik i Split, nakon čega se razdvajaju i idu na slijetanje. Slijetanje je planirano oko 15:45", javio je MORH.

Cilj zajedničkog leta je povećanje stupnja spremnosti hrvatskih pilota za integraciju s francuskim mornaričkim pilotima što doprinosi i jačanju NATO saveza.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.