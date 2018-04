Mate Rimac u videu na Facebooku predstavio je kako izgleda unutrašnjost njegovog električnog automobila C-Two.

Tvrtka Rimac automobili na Facebooku je predstavila kako izgleda unutrašnjost njihovog električnog automobila C-Two koji je nedavno predstavljen u Ženevi.

Serija od 150 komada praktički je rasprodana.

C-Two trenutno je izložen na Auto Showu u New Yorku gdje se može razgledati do 8. travnja.

Krešo Ćorić, voditelj prodaje u Rimac Automobilima, rekao je na autoshowu u New Yorku za Autocar kako je prodano skoro svih 150 komada modela koje planiraju proizvesti, a čija je osnovna cijena 1,7 milijuna eura. Kupac ima mogućnost dodavanja različitih opcija, što može povećati cijenu vozila do još pola milijuna eura, no usprkos visokoj cijeni, onih koji žele u svom voznom parku "Rimčevu zvijer" očito ne nedostaje.