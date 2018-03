Iz Rimac Automobila potvrdili su da je njihova serija od 150 komada električnog automobila C-Two koji je predstavljen u Ženevi prije samo tri tjedna praktički rasprodana.

Krešo Ćorić, voditelj prodaje u Rimac Automobilima, rekao je na autoshowu u New Yorku za Autocar kako je prodano skoro svih 150 komada modela koje planiraju proizvesti, a čija je osnovna cijena 1,7 milijuna eura. Kupac ima mogućnost dodavanja različitih opcija, što može povećati cijenu vozila do još pola milijuna eura, no usprkos visokoj cijeni, onih koji žele u svom voznom parku "Rimčevu zvijer" očito ne nedostaje.



Proizvodnja modela C_Two počet će 2020. godine, a prvi testni modeli bit će proizvedeni ove godine.



Rimčev superautomobil proglašen je zvijezdom sajma u Ženevi, a njemački Auto Bild proglasio ga je najmoćnijim automobilom svijeta.



C_Two ima nevjerojatnih 1914 konjskih snaga i maksimalnu brzinu od 412 kilometara na sat. Fascinira i izdržljivost baterije do 650 km s jednim punjenjem, dok je za dosezanje 80 posto napunjenosti potrebno samo trideset minuta.