U srijedu u jutarnjim satima započele su pripreme za podizanje drugog segmenta mosta Ston.

Montaža svih segmenata mosta Ston trebala bi biti dovršena do ožujka. Stonski most dio je projekta gradnje Pelješkog mosta, uz pristupne ceste i tunele. Pelješki most trebao bi se otvoriti za promet sredinom godine.

