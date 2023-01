Udruga Glas poduzetnika u priopćenju se osvrnula na najave Ministarstva gospodarstva kako će uvesti crnu listu trgovaca koji neopravdano dižu cijene. Te ideje su, kažu u udruzi, "sulude i nepromišljene".

Zbog nepoštenog zaokruživanja cijena prilikom uvođenja eura Vlada, to jest, Ministarsrvo gospodarstva, razmatra uvođenje crnih lista trgovaca i slanje inspekcija.

"Crne liste, ograničavanje cijena i uvođenje novčanih kazni u vrijeme inflacije i financijske nesigurnosti svakako nisu odraz demokracije. Koliko je nama poznato, živimo u državi koja ima tržišnu ekonomiju i gdje svaki poduzetnik samostalno određuje cijenu svog proizvoda/usluga ovisno o tome postoji li za njim potražnja", odgovorili su iz udruge Glas poduzetnika (UGP).

Smatraju da je to populistička mjera koja neće pomoći nikome.

"Tragikomično je da živimo u državi koja izravno napada poduzetnike zbog podizanja i zaokruživanja cijena, a sve to tijekom rapidnog povećanja cijena energenata, hrane, komunalnih davanja, te konstantnom željom poduzetnika za podizanjem plaća svojih zaposlenika. Paljba od strane Vladajućih usmjerena na hrvatske poduzetnike, a koja mahom služi u populističke svrhe i za dobivanje jeftinih političkih poena, zasigurno neće uroditi nikakvim rezultatima. Tržište će se s vremenom, kao što imamo primjer i u drugim državama, stabilizirati, a tome ovakav pristup Vladajućih može samo štetiti i usporavati ga.

Umjesto da se okrenu rješavanju gorućih problema našeg društva, a kojih ne manjka, kao što su neefikasno i korumpirano pravosuđe, nevjerojatno neefikasna birokracija, ogromni porezi i nameti, neefikasno zdravstvo i obrazovanje i sl., oni krivca za sve traže u onima koji su podigli cijene svojih proizvoda ili usluga", piše u priopćenju.

Udruga dodaje kako: "do sada od aktualne vlasti nismo vidjeli niti jednu reformu, ali zato prijetnje, napade i prozivanja poduzetnika, ponajviše kroz medije, gledamo gotovo svakodnevno. Jedine crne liste koje nama kao društvu trebaju su one s nesposobnim uhljebima koje desetljećima 'nagrađujemo' za nerad i korupciju, za nezasitnost u pljački. No, takvo što teško ćemo dočekati jer iziskuje političku hrabrost, dignitet i pritom ne podilaženje biračkom tijelu".

Navode i što je Vlada još mogla učiniti kako bi olakšala krizu.

"Svjedoci smo kako je ovih dana podizanje cijena proizvoda ili usluga pljačka, bezobrazluk i pohlepa, no kad to učini državna firma, to je promjena koja se morala dogoditi jer rastu troškovi i radnici trebaju veće plaće! Umjesto da se smanji stopa PDV-a, ukine većina parafiskalnih nameta, prestane oporezivanje dobiti koja se reinvestira, konačno podigne prag za ulazak u sustav PDV-a na 100.000 eura, drastično smanji broj državnih službenika te napravi reforma pravosuđa, poduzetnici - koji stvaraju i zapošljavaju - dobivaju prijetnje, napade i potencijalne kazne", piše Glas poduzetnika.

Ističu kako cijene ne rastu iz objesti, već zbog inflacije.

"Kad se u dobrim godinama ne provode reforme koje bi nas promijenile da više ličimo na nizozemsko ili švicarsko društvo, onda u teškim godinama, kao što su ove, Vlast pribjegava rješenjima koja poništavaju tržište - zamrzavanju cijena, na neodređeno. Ta mjera će, nažalost, kao u vrijeme socijalizma rezultirati nestašicama, roba će biti jeftina, ali je neće biti. Također, u budućnosti će nas, osim u turizmu, strani investitori zaobilaziti u širokom luku. Nije bilo potrebe za ovim mjerama jer će zbog Shengena, a i zbog najavljene zabrane rada nedjeljom, Hrvati opet vikendima kupovati u Sloveniji, Italiji, Austriji i Mađarskoj i to bi brzo vratilo cijene u normalu. Kad nema granica i carine, granice postaju administrativne i više ništa ne sprječava naše građane da kupuju vani, ali i naše firme da se presele u Brežice, dok radnici žive u Zagrebu ili Svetoj Nedelji.

Inače cijene ne rastu iz obijesti prodavača već zato što su cijene energenata previsoke, inflacija je visoka pa i cijena rada skače. Ako ministri misle da cijena hrane neopravdano raste neka onda kupe farmu i djelatno nam pokažu kako njihova hrana može biti jeftinija. Neka ministri kupe jednu benzinsku pumpu i pokažu nam kako se stvara ekstra profit kad plavi dizel moraš prodavati po nižoj cijeni od veleprodajne.

Nisu vremena za pokazivanje ega. Neka vlada pozove predstavnike poduzetnika, dakle predstavnike UGP-a i recimo HUP-a, da s Vladom nađemo zajednička rješenja koja će zadovoljiti i Vladu i poduzetnike te stvorimo i zajedničko tijelo koje će raditi na reformama i digitalizaciji. Vladin novac i znanje poduzetnika mogu od Hrvatske napraviti čudo, a sad je potez na vladi da to i omogući. U protivnom iz Hrvatske će otići mnogi koji to nisu htjeli. Pružimo si ruku jer jednostavno zbog domoljublja moramo", piše u pismu kojeg potpisuje Boris Podobnik, član Nadzornog odbora UGP-a.