Fortenova prodaje tri velike tvrtke Podravki: Objavljeni detalji, oglasila se Martina Dalić

Nakon procjene obvezujućih ponuda koje su pristigle tijekom ispitivanja interesa u procesu prodaje društava Poslovnog područja poljoprivreda, Fortenova grupa ponudu Podravke ocijenila je sveukupno najboljom.

Podravka, koja se u cijelom procesu spominjala kao favorit za preuzimanje triju tvrtki - Belje, PIK Vinkovci i Vupik - iz poljoprivrednog biznisa Fortenova grupe, odabrana je kao preferirani kupac nakon procjene obvezujućih ponuda koje su pristigle sredinom lipnja, tijekom ispitivanja interesa u procesu prodaje društava Poslovnog područja poljoprivreda.

Između Fortenove i Podravke potpisan je Ugovor o ekskluzivnom pregovaranju temeljem kojeg će Fortenova grupa proces pregovora o sklapanju kupoprodajnog ugovora nastaviti samo s Podravkom, koja će uplatiti i 15 milijuna eura pologa za preuzimanje.

Poljoprivredne kompanije koje bi Podravka trebala preuzeti nastavile bi poslovati kao samostalna trgovačka društva te bi nakon završetka transakcije, uz Prehranu i Farmaceutiku, zajedno činile novu poslovnu cjelinu, odnosno treći stup Podravkina poslovanja.

"Iznimno nam je zadovoljstvo da je Fortenova grupa prepoznala Podravkinu ponudu kao najbolju. Iako je pred nama još puno posla do zaključenja transakcije, sigurna sam da bi ovo preuzimanje otvorilo novi prostor za stabilan rast i razvoj poljoprivrednih kompanija Fortenove, poštujući njihovu višestoljetnu tradiciju. Za Belje, Vupik i PIK Vinkovci uspješno zaključenje transakcije značit će ulazak u uspješnu i stabilnu Podravkinu grupaciju. Sigurna sam da će to imati i snažan, pozitivan utjecaj na daljnje jačanje hrvatske poljoprivrede u cjelini. Uz to, Podravki, kao najvećoj hrvatskoj multinacionalnoj kompaniji, ova akvizicija predstavlja nove prilike za širenje poslovanja i rast", komentirala je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

Poslovno područje poljoprivreda Fortenova grupe obuhvaća kompanije Belje, PIK Vinkovci, Vupik, Energija Gradec, Belje Agro-Vet i Felix. Detaljne analize zaprimljenih obvezujućih ponuda pokazale su da ponuda Podravke, osim što je cjenovno najviša, također najbolje ispunjava kriterije najpoželjnijeg strateškog partnera ovim kompanijama koji su zadani u transakciji.

"U ispitivanje interesa prodaje Poslovnog područja poljoprivreda krenuli smo sa željom maksimiziranja vrijednosti i identifikacije potencijalnih partnera koji će jamčiti razvoj i održivost ove nacionalno važne djelatnosti te osigurati daljnji razvoj poslovanja i zaposlenosti, s rezultatom gospodarskog napretka cijele regije Slavonije i Baranje. U Podravki smo pronašli upravo takvog partnera za naše poljoprivredne kompanije", istaknuo je član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.

Dodatna prednost Podravke, poručio je, jest činjenica da bi s njom dobili strateškog partnera koji će PIK Vrbovcu i sustavu Fortenova grupe nastaviti osiguravati kvalitetnu domaću sirovinu za daljnju preradu i proizvodnju.

"Stoga sam siguran da smo odabirom ekskluzivnog pregovaranja o detaljnim uvjetima kupoprodajnog ugovora s Podravkom donijeli najbolju moguću odluku ne samo za poljoprivredne kompanije i naše zaposlenike nego i za sve druge dionike", kazao je Peruško.

Iz Fortenove u priopćenju ističu kako ovime polugodišnji proces odabira strateškog partnera za poljoprivredno poslovanje Fortenova grupe ulazi u završnicu, a po sklapanju kupoprodajnog ugovora, za dovršetak transakcije bit će potrebno ishoditi i uobičajena regulatorna odobrenja nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Iz Podravke su također danas izvijestili kako je Podravka pozvana u finalizaciju pregovora o kupnji poljoprivrednih kompanija Fortenova grupe kao preferirani partner.

Sukladno tome, Podravka i Fortenova grupa potpisale su Ugovor o ekskluzivnosti, temeljem kojeg će Podravka uplatiti i 15 milijuna eura pologa za ovo preuzimanje.

Dovršetak procesa prodaje, kako su naveli, uslijedit će nakon dodatnih pregovora i usuglašavanja kupoprodajnog ugovora te dobivanja svih potrebnih odobrenja regulatornih tijela u Hrvatskoj i regiji.

Iz Podravke ističu i da su visokoprofitabilna, financijski snažna i stabilna kompanija bez zaduženja, sa znatnim investicijskim kapacitetom. Ova akvizicija, kako su kazali, bit će financirana kreditom kod komercijalnih banaka te očekuju da će partner u transakciji biti i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Podravka namjerava ulagati u modernizaciju i povećanje produktivnosti poljoprivrednih kompanija kroz investicije u nove tehnologije, infrastrukturu i ljudske resurse.

Iz Podravke navode kako su uvjeti rada i materijalna prava radnika jedan od najvažnijih prioriteta Uprave te bi, kao novi vlasnik, Podravka i u ovim kompanijama bila predana kontinuiranom radu na unapređenju uvjeta rada, prava i materijalnog položaja zaposlenika.

Iznos transakcije nije objavljen, ali Jutarnji list piše da se procjenjuje na razinu od oko 330 milijuna eura.