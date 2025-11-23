Mladić optužen za teško spolno zlostavljanje: 14-godišnjakinja rodila njegovo dijete

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 20-godišnjaka zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prema optužnici, 20-godišnjak je u razdoblju od od kraja lipnja do kraja srpnja 2023. godine, imao spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina. Iako svjestan njezine životne dobi, doveo ju je u kuću u kojoj je boravio i sa žrtvom imao više spolnih odnosa.

Početkom travnja prošle godine 14-godišnjakinja je rodila muško dijete. Policija je pribavila liječničku dokumentaciju za žrtvu, kao i ginekološko izvješće iz kojeg je vidljivo da je djevojčica 7. studenog 2023. bila trudna nešto više 18 tjedana, iz čega je nedvojbeno utvrđeno da je žrtva u dobi od 14 godina imala spolne odnose, prenosi Bjelovar.live.

Novorođenče je rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad stavljeno pod skrbništvo zbog maloljetnosti roditelja, a biološkim vještačenjem utvrđeno je kako je okrivljenik njegov otac.

Upoznali se online, mjesec dana boravila u njegovoj kući

Djevojčica je na sudu rekla da je mladića upoznala preko Instagrama, a nakon dopisivanja je oko mjesec dana boravila kod njega u kući.

"Prilikom spolnih odnosa nismo koristili zaštitu. Nakon mjesec dana me otjerao svojoj kući. Kada sam shvatila da sam trudna, to sam mu rekla putem Instagrama, a on je odgovorio da dijete nije njegovo. Kad su roditelji saznali da sam trudna, odlučili su ga prijaviti, iako ja to nisam željela", rekla je na sudu, dodajući da su spolni odnosi bili dobrovoljni.

Okrivljeni je prilikom ispitivanja odbio dati iskaz. Državno odvjetništvo predložilo je kaznu maloljetničkog zatvora.