Ne zaboravite, večeras se pomiče sat! Osim te promjene stiže nam još jedna koja se odnosi na struju

U tri sata ujutro kazaljke moramo pomaknuti na 2. Jer počinje zimsko računanje vremena. Gospodin Zlatko čija obitelj generacijama brine o javnim satovima diljem grada već je krenuo pomicati kazaljke. Obići će i one koji se mijenjaju automatski.

"Moramo obići da vidimo jel okrenulo ili nije, sigurno 3, 4 sata će zeznuti, ali ne možete znati koji", rekao je urar Zlatko Lebarović.

Ovaj ritual dva puta na godinu nekima već pomalo ide na živce.

"Bilo bi mi draže da se ne mijenja", rekla je Vjera.

"Jako mi to smeta još sad sam u penziji pa je puno to lakše, ali znam dok sam radila to nema dugo da mi je to strašno bilo naporno", rekla je Željka.

"Ide mi na živce bilo bi mi draže da bude uvijek isto djeca starci sigurno imaju najviše problema s tim", rekla je Katija.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu FOTO/VIDEO Izraelska operacija u Gazi ulazi u sljedeću fazu! Premijer Izraela obratio se svijetu: "Ovo je misija mog života!"

Najviše utječe na mentalno zdravlje.

"Ima nešto što se zove sezonski afektivni poremećaj ljudi se javljaju sa sniženim raspoloženjem sa gubitkom koncentracije također se u nekim istraživanjima navode i promjene sa spavanjem", rekla je Sara Stalen, liječnica.

Iako se govorilo da se zadrži jedno računanje vremena na razini Europe - od toga još uvijek ništa. A koje je ispravno računanje vremena?

"Inače je zimsko, ali postoji pravo i postoji ono legalno, legalno je izmišljeno prije stotinjak godina da bi se štedio ugljen i da ljudi ne spavaju puno preko ljeta. Naprosto je svejedno koje je važno je da se ne mijenja", rekao je Korado Korlević, astronom.

Pročitajte i ovo gost Dnevnika Nove TV Fred Matić o hrvatskom glasanju u UN-u: "Što će, Grlić Radman riješiti sukob koji se nije riješio gotovo sto godina?"

S promjenom sata mijenjaju se i razdoblja tarifa za obračun struje. Prema nižoj tarifi obračunavat će se od 21 sat do sedam ujutro. Na željeznički promet neće biti utjecaja jer prema voznom redu u to doba putnički vlakovi ne voze. No utjecaja će biti itekako u izlascima.

"Pa vjerojatno da, duži definitivno", rekla je Eva.

A hoće li u povratku iz izlaska u isto vrijeme čuti pijetla?

"Da je on u isto vrijeme ja vam to ne mogu reći, mene ne smeta da ih je 5, nek kukuriču", rekla je Klara.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.