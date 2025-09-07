Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Povratak u školske klupe

Počinje škola: Ima jedna velika novost

Piše DNEVNIK.hr, 07. rujna 2025. @ 19:50 komentari
Povratak u školu, ilustracija
Povratak u školu, ilustracija Foto: Ivo Ravlic/Cropix
U ponedjeljak 8. rujna počinje nastava koja će trajati do 12. lipnja iduće godine.
Najčitanije
  1. Ilustracija; Poljska policija
    Sumnjaju na dron

    Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
  2. Ilustracija
    Šokantan slučaj u Beču

    Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
  3. Uspinjača iskočila iz tračnica u Lisabonu
    Tragedija u Lisabonu

    Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao u Dnevniku Nove TV
U Dnevniku Nove TV
Hajdaš Dončić najavio vruću političku jesen: "Plenković je dozvolio rascpje u društvu, više nećemo surađivati s desnicom"
Trump spreman za drugu fazu sankcija Rusiji zbog sukoba u Ukrajini
Frustriran zbog rata
Trump: "Spreman sam kazniti Rusiju"
VREMENSKA PROGNOZA Pogledajte kakvo nas VRIJEME čeka idućeg tjedna
Vremenska prognoza
Stiže promjena vremena, ali prije toga ljeto još ima nešto za reći: Meteorolog otkriva detalje
Velika obljetnica ATJ Lučko: "Svakodnevno mukotrpno radimo na tome da budemo što bolji"
Slave veliku obljetnicu
Evo kako izgleda akcija ATJ Lučko: "Za ove rezultate potrebne su godine vježbe"
Na prosvjed protiv festivala FALIŠ došao i saborski zastupnik Ivica Kukavica
Protiv javnog financiranja
Na prosvjed protiv festivala FALIŠ došao i saborski zastupnik: "Od 2000. godine se srozava dignitet Domovinskog rata"
Počinje škola: Ima jedna velika novost
Povratak u školske klupe
Počinje škola: Ima jedna velika novost
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Roditelji u Beču ostavili bebu u kolicima i pobjegli
Šokantan slučaj u Beču
Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
Šokantna snimka s drona: Je li ovo dokaz kineske umiješanosti u Putinov rat?
Pogreška inženjera
Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
Užas u Požegi: Vozač naletio na pješaka koji je u naručju nosio dijete
Očevid u tijeku
Užas u Požegi: Vozač naletio na pješaka koji je u naručju nosio dijete
Vremenska prognoza: Još malo kasnog ljeta, a onda ponovno kiša
Vremenska prognoza
Još malo uživamo u toplom vremenu pa stiže promjena: Meteorolog donosi detalje
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Roditelji u Beču ostavili bebu u kolicima i pobjegli
Šokantan slučaj u Beču
Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
show
Charlotte McKinney mamila poglede bujnim dekolteom
nezgoda usred kafića
Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
zdravlje
Koju krvnu grupu komarci najviše vole?
Evo što kažu istraživanja
Koju krvnu grupu komarci najviše vole?
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
IZAZOV!
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
Zašto jezik pecka dok jedemo ananas? Iza svega stoji zastrašujući razlog
Zanimljivo
Zašto jezik pecka dok jedemo ananas? Iza svega stoji zastrašujući razlog
tech
Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju
Kako, kad i gdje promatrati
Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
Nova prijevara
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
sport
Cro Cop jurnuo prema treneru nakon što mu je sin pogođen bocom u glavu!
Skandal na FNC-u
Cro Cop jurnuo prema treneru nakon što mu je sin pogođen bocom u glavu!
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
"Bitka svim sredstvima"
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
Delija uzeo bonus za borbu večeri te napravio nešto što nismo vidjeli od Cro Copa i Gonzage
KAKVA VEČER!
Delija uzeo bonus za borbu večeri te napravio nešto što nismo vidjeli od Cro Copa i Gonzage
tv
Daleki grad: ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
LEYLA
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
DALEKI GRAD
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
"Nasukan" na stijeni: Kruzer dug 165 metara u Južnoj Koreji o kojem se i dalje priča
(Ne)vjerojatni prizor
"Nasukan" na stijeni: Kruzer dug 165 metara u Južnoj Koreji o kojem se i dalje priča
Čarobna šumska kuća: Gdje vrijeme teče sporije, priroda miriše intenzivnije, a stres – ne postoji
Forest House Niko
Čarobna šumska kuća: Gdje vrijeme teče sporije, priroda miriše intenzivnije, a stres – ne postoji
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zbog bagera u Gazi, Amerikanci prijete novim carinama i vizama jednoj skandinavskoj zemlji
Blef ili ozbiljna prijetnja?
Zbog bagera u Gazi, Amerikanci prijete novim carinama i vizama jednoj skandinavskoj zemlji
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
lifestyle
Franka Batelić u trapericama Joce, francuskog brenda IRP 2025.
Produžuju figuru
Traperice s rupama na rubu nogavica hit su među Parižankama, a nosi ih i Franka Batelić
Najzgodniji slavni plavokosi Hrvat po odabiru naših čitateljica
TIJESNA POBJEDA
Nismo iznenađene: Ovo je najzgodniji plavokosi Hrvat po odabiru naših čitateljica
Recept za kolač s jabukama i krem sirom
Brzo i jednostavno
Tražite ideju za kolač? Naša preporuka je ovaj neodoljivo kremasti kolač s jabukama
sve
Charlotte McKinney mamila poglede bujnim dekolteom
nezgoda usred kafića
Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene