Odzvonilo otrovnoj crnoj jami u općini Viškovo: "Predugo smo čekali na ovo"

Sanacija crne pame Sovjak počinje u petak, kada bi trebali doći prvi radnici. "Ova jama crna je i krije u sebi otrove 40-ak godina. Mještanima je obećavana sanacija, sada bi je mogli i dočekati. Danas je održana prva od dvije prezentacije samog procesa", rekla je reporteka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša kaže: "U petak krećemo s radovima na etapi 1, to je priprema za izgradnju platoa iza jame, a slijedi etapa 2 - vađenje samog opasnog otpada, kondicioniranja, transporta i odvoza iz Republike Hrvatske, i naravno zatravljivanja i hortikulturalnog uređenja. Jako smo sretni zbog toga, dugo se radila projektno-tehnička dokumentacija, no došli smo u dogovoru s Općinom Viškovo, s obzirom da je to EU projekt, i do početka tih velikih radova."

Na sve se osvrnula i načelnica Općine Viškovo Sanja Udović: "Možemo reći da je ovo početak sanacije. Naravno, svi s nestrpljenjem očekujemo onaj drugi dio sanacije, kad ćemo konkretno vidjeti da će se ovaj otpad odvesti izvan općine Viškovo, odnosno izvan Republike Hrvatske. Predugo smo čekali na ovu sanaciju, prošlo je više od 10 godina od idejnog rješenja. S nestrpljenjem očekujemo početak i nadamo se što skorijem i što bržem dovršetku sanacije."

