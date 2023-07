Što skriva jedna od najintrigantnijih prostorija u Centru za krim vještačenja? Dnevnik Nove TV ušao u MUP-ovo skladište ilegalnog oružja

Od početka akcije građani su predali oko 358.000 komada vatrenog oružja - od čega gotovo 6500 automatskog oružja, zatim 10.000 komada oružja B kategorije. A tijekom kampanje prikupljeno je i - više od 6 milijuna raznog streljiva te više od 6.000 kilograma eksploziva.

Sve nelegalno oružje završava u jednom od MUP-ovih čuvanih skladišta. Tamo je bila reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid i provjerila - čega sve ondje ima, ali i do kada će se oružje moći dobrovoljno predavati.

Automatsko oružje, pištolji, bombe, mine. To je samo mali dio onoga što je palo u policijske ruke. Više od 1500 komada različitog oružja skriva jedna od najintrigantnijih prostorija u Centru za krim vještačenja Ivan Vučetić, izvijestila je novinarka.

Andrija Dražetić, policijski službenik za prevenciju, pojašnjava odakle dolazi najveći dio oružja.

"Prilikom provođenja kampanje Manje oružja, manje tragedija koje se provodi od 2007. godine najviše prikupljenog oružja potječe iz Domovnskog rata. Vezano za konkretan slučaj koje su dotični posjedovali, to su zabranjene vrste oružja. Građani koji posjeduju takve vrste oružja izlažu kaznenoj odgovornosti", pojasnio je policajac.

Kazne za one koji odbiju predati oružje nisu male.

"U slučaju da građani posjeduju oružje A kategorije kazne se kreću od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ako fizičke osobe imaju oružje B ili C kategorije, kazne su od 130 eura, a pravne osobe kazne se protežu do 6500 eura", rekao je.

Čini se da ima dosta tog zaostalog oružja iz Domovinskog rata, građani kao da imaju osjećaj da oružje mogu predati bilo kad.

"Provodit će se i dalje, ja apeliram na sve, nemojte čekati, sutra, prekosutra, idući tjedan, idući tjedan - predajte ga odmah. Nećete biti ništa sigurniji ako oružje držite kod sebe. Nažalost, oružje može doći u posjed djece, i tragedije su neizbježne", upozorio je.

Oružje se može predati i anonimno, ne treba ga nigdje bacati, ipak, ljudi to čine.

"Odbačene bombe nalazimo pored kontejnera, pored dječjih igrališta, kada su bile suše u koritima rijeka, u koritima kanala. Znali smo imati da poslije smrti osobe oružje pronađemo u podrumu. Bilo je slučajeva da su ljudi oružje zakopavali u dvorištu. Još jednom apeliramo na sve, riješite se toga što imate kod sebe", ponovio je policajac.

Svi oni koji i dalje nelegalno posjeduju oružje mogu ga bez ikakvih sankcija dragovoljnao predati. U MUP-u postoji komisija koja sve to oružje skuplja na jedno mjesto, pregleda i odlučuje je li možda za daljnju prodaju, financijska korist zna biti i značajna. Ali najveći dio naoružanja koji ne završi u MUP-ovoj riznici se uništava.

