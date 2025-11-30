Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
iščekivanje Božića

Počinje došašće: Znate li zašto se baš danas pali prva adventska svijeća?

Piše Hina, 30. studenoga 2025. @ 08:45 komentari
Adventski vijenac - 1
Adventski vijenac - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Došašće počinje četiri nedjelje prije Božića, a završava 24. prosinca na Badnjak.
Najčitanije
  1. Ana Radović
    Studentica poginula u Srbiji

    Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
  2. Inspekcija stiže u Čavoglave
    Nižu se reakcije

    Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
  3. Policija na mjestu pucnjave u Stocktonu
    Pokolj u Kaliforniji

    VIDEO Užas na obiteljskoj proslavi! Otvorio vatru u svečanoj dvorani: Četvero mrtvih, deseci ranjenih
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Počinje došašće, vrijeme iščekivanja Božića
iščekivanje Božića
Počinje došašće: Znate li zašto se baš danas pali prva adventska svijeća?
U promet puštena premosnica na Slavonskoj aveniji
Privremeno rješenje
FOTO Nova regulacija prometa na Slavonskoj: Pogledajte kako se vozi kod Vjesnika
Donosimo popis trgovina i trgovačkih lanaca otvorenih ove nedjelje 30. studenog 2025.
Radna nedjelja
Ako planirate kupovinu ove nedjelje, pogledajte naš popis trgovina i trgovačkih lanaca koji rade
Pucnjava na obiteljskoj proslavi u Kaliforniji
Pokolj u Kaliforniji
VIDEO Užas na obiteljskoj proslavi! Otvorio vatru u svečanoj dvorani: Četvero mrtvih, deseci ranjenih
Lovci na ulicama zbog divljači koja se ne boji ljudi: "Pojavile su se srne, imamo jelena, primijećen je i medvjed"
Akcija istjerivanja
Lovci na ulicama zbog divljači koja se ne boji ljudi: "Pojavile su se srne, imamo jelena, primijećen je i medvjed"
"Zarađujte novac, a ne vodite rat": Ovo je Trumpov pravi plan za mir u Ukrajini
Pristao na prijedlog
WSJ objavio Trumpov pravi plan za mir u Ukrajini: Govori se o milijardama eura
Nove informacije iz istrage nesreće u kojoj je poginula Ana Radović
Studentica poginula u Srbiji
Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
Pucnjava na obiteljskoj proslavi u Kaliforniji
Pokolj u Kaliforniji
VIDEO Užas na obiteljskoj proslavi! Otvorio vatru u svečanoj dvorani: Četvero mrtvih, deseci ranjenih
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Nižu se reakcije
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Masovni prosvjedi u Njemačkoj zbog osnivanja podmlatka AfD-a
Sve popularnija stranka
VIDEO Kaos u Njemačkoj: Tisuće ljudi sukobilo se s policijom zbog podmlatka AfD-a
Od novca do mesa i luksuznih putovanja: Što je sve u Hrvatskoj služilo kao mito?
Darovi za pogodnosti
Ljetovanje, stan, odjeća, automobil - kao mito se koristilo sve: "Svaki dan su se ubijali u hrani i alkoholu"
Moldavija tvrdi da su ruski dronovi ponovno ušli u njezin zračni prostor
RUSKI DRONOVI
Uzbuna u europskoj zemlji, zatvoren zračni prostor: "Na putu da ubijaju civile..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nove informacije iz istrage nesreće u kojoj je poginula Ana Radović
Studentica poginula u Srbiji
Razriješen misterij tri poziva iz automobila smrti: Objavljen nalaz obdukcije tijela Ane Radović
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Nižu se reakcije
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Eksplozija nepoznate naprave u Novom Vinodolskom: Ozlijeđena djeca
ISTRAGA U TIJEKU
Eksplozija kod Novog Vinodolskog: Troje djece u bolnici, na terenu i policija
show
Sandra Križanec u emisiji ''Zdravlje na kvadrat''
''Sve bih ponovila''
Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama
Poznati na špici zadnje subote u studenom
velika fotogalerija
Špica puna poznatih uoči Adventa: Zagreb je živnuo i bez lampica!
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Za dlaku izbjegao strašan sudar na Krku, a sve je snimila kamera
Čovječe…
Za dlaku izbjegao strašan sudar na Krku, a sve je snimila kamera
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
tech
Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju
Loše prošli i na testovima
Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Nova primjena
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
sport
Nogometaši Milana slavili su 1:0 protiv Lazija u 13. kolu Serie A
Milan zasjeo na vrh
Ludnica na San Siru: Maratonska VAR provjera, isključenje Allegrija i novih Modrićevih 90 minuta
Igor Bišćan više nije trener Al Ahlija
Slučajnost?
Bio je Bobanova prva opcija za klupu Dinama, sada je raskinuo ugovor s Katarcima
Zrinka Ljutić oduševila u drugoj vožnji i osigurala sedmo mjesto na veleslalomu
Bravo!
Zrinka Ljutić oduševila u drugoj vožnji i osigurala vrhunski plasman na veleslalomu
tv
MasterChef: ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
OTKRIJTE NAM!
ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
MasterChef: Damjan nakon odlaska iz MasterChefa otkrio koga vidi u finalu! Slažete li se s njim?
NAPUSTIO NATJECANJE
Damjan nakon odlaska iz MasterChefa otkrio koga vidi u finalu! Slažete li se s njim?
Skrivena sudbina: Koliko je lako izgubiti nekog voljenog ne propustite doznati u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Koliko je lako izgubiti nekog voljenog ne propustite doznati u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
"Lijepi mali kolodvor"
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
Prodaje se špilja na privatnom zemljištu! Cijena nije onoliko visoka kao što mislite
Jedinstvena investicijska prilika
Prodaje se špilja na privatnom zemljištu! Cijena nije onoliko visoka kao što mislite
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
novac
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
lifestyle
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Pet frizura koje će se ove zime tražiti u frizerskim salonima
SVE SU TOP
Želite promjenu? Pet frizura koje će se ove zime tražiti u frizerskim salonima
Kolač mjeseca studenog: Kolač od maka i vanilije
Kolač od maka
U studenom ste najviše pretraživale recept za ovakav kolač, božanstveno je kremast
sve
Sandra Križanec u emisiji ''Zdravlje na kvadrat''
''Sve bih ponovila''
Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama
Nogometaši Milana slavili su 1:0 protiv Lazija u 13. kolu Serie A
Milan zasjeo na vrh
Ludnica na San Siru: Maratonska VAR provjera, isključenje Allegrija i novih Modrićevih 90 minuta
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene