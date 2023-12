Traumatično vrijeme za životinje zbog pirotehnike: "Njihov sluh je drugačiji od nas, ne mogu pojmiti što se događa"

Prijatelji životinja zabrinuti su jer sa srijedom je počela, kako kažu, noćna mora za kućne ljubimce. Gost Dnevnika NoveTV bio je Luka Oman iz Udruge koja se brine o pravima onih koji se za svoja prava ne mogu sami izboriti.

Kao i za ljude posljedice pirotehnike mogu biti pogubne i za životinje. Koliko dugo traje akcija policije Mir i dobro, toliko traje i akcija udruge Prijatelji životinja za zaustavljanje priotehnike u ovo blagdansko vrijeme.

Zbog čega je ovo traumatično vrijeme za životinje, posebice pse?

"Ne samo da je traumatično, ono je opasno i smrtonosno. Naime, mnogi psi i mačke jednostavno ne izdrže taj trajni strah, uznemirenost i otkaže srce. Onda umjesto proslave se dogodi tragedija u obitelji jer jedan član obitelji umre. Takav jedan strah skrbnika pasa, koji provode vrijeme u kupaonici sa spuštenim roletama kao da se zaista priprema ratno stanje", izjavio je za Dnevnik NoveTV Luka Oman.

Zašto su oni toliko osjetljivi na eksplozije, petarde i vatromete?

"Njihov sluh je sasvim drugačiji od našega i oni ne mogu pojmiti što se stvarno događa. To je za njih istinski životni strah. No nisu samo kućne životinje u opasnosti. U opasnosti su i divlje životinje, naročito ptice, koje umiru od letenja do iznemoglosti i padaju na tlo mrtve", rekao ej Oman.

"Ovaj period treba biti kao i svaki drugi"

Tijekom godina mijenjao se zakon o korištenju pirotehnike pa smo tako došli do ovoga kada je dozvoljeno korištenje od 27. prosinca do 1. siječnja. Jeste li Vi s time zadovoljni?

"Naravno da nismo. Mi želimo da zakon bude onakav kakav je bio. Da pirotehnika bude u potpunosti zabranjena. Svi ovi argumenti, sva ova opasnost, kako vrijedi za travanj, tako bi trebala vrijediti i za prosinac.

Svakako smatramo da je hvalevrijedna zabrana petardi mora ostati, a sljedeći korak vidimo u tome da se ne dozvoljava pirotehnika u dane kada se ništa ne slavi kao što su 27. 28. 29. 30. prosinac. Čemu služi izbacivanje rakete u zrak? Zagađuje se zrak, uznemiruju se građani i potiče se djecu da koriste jer djeca gledaju primjere i roditelje pa žele i oni", zabrinut je Oman iz udruge Prijatelji Životinja.

Vama su se javili prijateljski gradovi, oko pedeset njih?

"Ove godine povećao se za duplo broj gradova koji su se nama javili da su odustali od organiziranja vatrometa za Novu godinu. To je zaista jedan hvalevrijedan primjere.

Mnogi koji su nam pisali su nabrajali ekološke razloga, brigu za životinje, ljude i djecu, ali najviše su govorili o tome da žele biti dobar primjere. Žele time pokazati građanima da se može slaviti i na drugačiji način", zaključio je.

U ovom periodu pirotehnika je dozvoljena, ali pozivamo na oprez, rekao je zaključno reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

