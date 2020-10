Za teško ubojstvo 16-godišnje djevojke optužen je 41-godišnji Branko Rafajac. Danas su svjedočili otac i majka ubijene djevojke. Rafajac se pred sudom izjasnio da nije kriv.

Na riječkom Županijskom sudu počelo je suđenje 41-godišnjem Branku Rafajcu, optuženom za teško ubojstvo 16-godišnjakinje u Malom Lošinju 14. veljače ove godine. Na navode optužnice kazao je da se ne smatra krivim. Na današnjem ročištu svjedočili su otac i majka ubijene djevojke te prvi susjedi.

"S najmlađom kćeri taj dan sam trebala ići kod pedijatrice. U jednom trenutku pogledala sam na sat i bilo je 6:20 kad su zalupila bočna vrata i nepoznati čovjek uletio je u dvorište. Vikao je i psovao, tražio ženu, govorio: 'Di si? Izađi, dođi.' Pratila sam ga pogledom, a on se praktički u sekundi stvorio ispred mene. Rekla sam mu: 'Nema tu tvoje žene.'

Napao me, osjećala sam pritisak na ramenu, pokrila glavu. Krajičkom oka vidjela sam kako mi kći izlazi. Ne znam je li ju čuo ili osjetio, okrenuo se i zamahnuo rukom prema njoj. Krenula sam da ga odmaknem, uhvatio me za šiške i drmao glavom, nečim tupim i okruglastim me lupao po glavi i čupao. Tada me pustio i osjetila sam da mi nešto curi te vidjela krv.

Okrenula sam se i vidjela kako mi kći leži na boku. Mislila sam da je pala i udarila glavom. Kad sam ju pridigla, počela joj je iz usta i nosa teći krv. Počela sam vrištati da se zove hitna. Vikala sam susjedi neka dođu brzo. Meni je to izgledalo kao cijela vječnost. Davala sam joj umjetno disanje, pokušala masirati srce, a onda je došla policija i hitna", posvjedočila je potresena majka, piše Novi list.

Rekla je i da su ubojici "oči bile crne, crne". U nastavku suđenja trebala bi svjedočiti Rafajčeva bivša nevjenčana supruga, kao i vještak koji će procijeniti njegovo psihičko stanje.