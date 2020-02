Bivša nevjenčana supruga muškarca kojeg se sumnjiči da je u petak ubio djevojku (16) rekla je kako je dugo obilazila institucije govoreći im da je Branko ugroza za sebe i druge.

Četrdesetjednogodišnjem Branku R., osumnjičenom za ubojstvo djevojke (16) u Malom Lošinju, u subotu je određen jednomjesečni istražni zatvor.

Jutarnji je razgovarao s njegovom bivšom nevjenčanom suprugom koja je objasnila kako je dugo obilazila institucije, upozoravajući ih da je Branko opasan za sebe i druge.

"Meni je samo žao tog djeteta. I ljuta sam na sve, jer se sve moglo spriječiti. Nažalost nije, a sada je kasno za sve. Ovo je nešto što ne bih poželjela nikome nikada. Moralo se spriječiti. Svi smo zakazali, svi mi, ljudi u institucijama pogotovo. Oni jako dobro znaju što se trebalo napraviti. Pitam se hoće li nakon svega ovoga moći živjeti i imati na duši dijete koje nije ništa krivo", rekla je žena.

Do prije dvije godine Branko je bio, kaže, normalna osoba, a onda se, objašnjava, nešto u njemu promijenilo.

"Osim što sam užasnuta, najviše mi je žao tog djeteta koje je stradalo ni krivo ni dužno, a to sam mogla i trebala biti ja, on je mene tražio, to je jasno", ispričala je kroz suze.

Njen nevjenčani suprug u studenom 2018. završio je na psihijatrijskom liječenju na Rabu. Neko vrijeme je bio u redu, a onda se počao ponašati isto.

Nevjenčana supruga kaže da je nebrojeno puta bila na policiji, kod njegovog liječnika opće prakse, zvala je bolnicu na Rabu, hitnu.. U međuvremenu je odselila od njega.

"Ja sam svima pričala, nitko me nije slušao, i od njega sam tražila da potraži pomoć, ni on me nije slušao. Nisam mu mogla tablete ugurati u usta. Kad je izašao iz bolnice, vodila sam brigu o svemu, vozila sam ga na kontrole na Rab, ali kad smo počeli raditi sezonu prošlo ljeto, sve je opet krenulo. Morao je biti pod nadzorom. Svi smo zakazali, cijelo društvo, ali kasno je, kasno", kroz plač priča žena koja kaže da stradalu djevojčicu ni njenu obitelj nije poznavala.

Branka se sumnjiči da je u petak prvo krenuo na majku da bi potom na smrt izbo 16-godišnju djevojku koja je stala u njezinu obranu. Unatoč brzoj reakciji hitne medicinske pomoći i pokušajima reanimacije, djevojka je preminula.