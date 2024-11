Analitičar pohvalio Milanovićevu strategiju: "Najdosljednije poruke šalje onaj koji ne šalje poruke"

Predsjednička kampanja još nije službeno počela, ali već se ozbiljno zahuktala.

U Dnevniku Nove TV je gostovao analitičar profesor Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti koji je prokomentirao predsjedničke kandidate i njihove programe.

Za neke programe vidimo obrise, a neki su već konkretni. Cipek je upitan kako mu se sviđaju slogani sljedećih kandidata te može li se po sloganu vidjeti smjer kampanje:

Ivane Kekin iz Možemo - "Predsjednica nove generacije".

iz Možemo - "Predsjednica nove generacije". Marije Selak Raspudić - "Marija za Hrvatsku i Više od karaktera."

- "Marija za Hrvatsku i Više od karaktera." Mire Bulja - "Na braniku Hrvatske i Predsjednik iz naroda

Cipek smatra da se smjer kampanje može vidjeti po sloganima. "Ne samo da se može vidjeti smjer kampanje nego se može vidjeti i koja je publika na koju ciljaju. Ako gledamo prvi slogan, očito je da se radi o biračima Možemo!, dakle radi se o biračima mlađe generacije, ljudi koji će, ako po ničem drugom barem po godimama, budućnost. Drugi slogan zapravo za Zorana Milanovića jer se Selak Raspudić personalizira jako, ima karakter, za razliku od predsjednika koji navodno nema karakter. On je u prošloj kampanji imao slogan Predsjednik s karakterom. Trećim sloganom Bulj urgira na ratne veterane i na ljude kojima je Domovinski rat u prvom planu", objasnio je.

Govoreći o kontroverzama koje su osvanule oko predsjedničkih kandidata, Cipek je rekao da biračima koji glasaju za osobe o kojima se izvlače afere to vjerojatno ne znači previše. Objašnjava da se ovdje radi o borbi za drugo mjesto i da zato se toliko ne spominje Milanović koji se odmaknuo od kampanje. Borba za drugo mjesto se iz tog razloga odrazila na poraz Dragana Primorca.

"Kandidatkinje Selak Raspudić i Kekin su Primorcu pronašle aferu. Što bi se reklo - žene protiv Dragana. Kako to već ide, kada je muškarac ulovljen u laži tada ga žene puštaju. I on se izvlači iz laži, a za kandidatkinje je to dobro. Mislim da većina ljudi koji su vezani za stranku koja promovira Primorca to i nije toliko važno", rekao je.

Smatra da, vidljivo po američkom primjeru, kampanje idu destruktivno, iako Hrvatska i dalje u tom pogledu zadržava odmak unatoč aferama. "Ovdje se izvlače afere, kaže se da je ovaj sposoban, onaj nesposoban. Pa naravno, nećete za svog protivnika reći da je sposoban i bolji od vas. Naša kampanja za sada nije toliko prljava, a što će biti u nastavku ćemo vidjeti, a to ovisi o rezultatu. Ako je rezultat tijesan, onda se već ide žešće", objasnio je.

Po Cipeku najdosljednije poruke šalje onaj koji ne šalje poruke, a to je u ovom slučaju Milanović. "On stoji sastrane i misli da će mu to donijeti prednost, a mislim da je to i dobra taktka. Pušta druge da se bore jedni protiv drugih".

Objašnjava da bi se predsjednički kandidati, nakon izbora novog predsjednika SAD-a, trebali oglasiti o svojoj strategiji vođenja vanjske politike. "Hrvatska politika u pravilu prati američku vanjsku politiku. Politika Europske unije nije jedinstvena i polovica stvari se nije priklanjala američkoj politici, a onda će to sigurno dovesti do promjena u vanjskoj politici. Mislim da su kandidati trebali to naglasiti", zaključio je Cipek.

