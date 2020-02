Ne prestaju reakcije na karnevalsku povorku u nedjelju u Imotskom.

Nedjeljni karneval u Imotskom obilježen je sramotnim spaljivanjem lutaka koje predstavljaju istospolni par koji drži dijete. Na lice djeteta zalijepljena je fotografija SDP-ova saborskog zastupnika Nenada Stazića.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović reagirala je na Twitteru napisavši:

"Ne znam kako ovo može biti zabavno - meni je to nerazumljivo, porazno i tužno. I uči djecu da je mrziti ok. To je neprihvatljivo."

Oglasila se i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Ovi palitelji u Imotskom zapalili bi sve nas koji smo različiti zbog različitih razloga. Oni nemaju milosti prema drugima i drugačijima jer nemaju ni ljubavi ni srca i jer im nije važno kakvi su ljudi. A ministrica i dalje nije nadležna".

Ovi palitelji u Imotskom zapalili bi sve nas koji smo različiti zbog različitih razloga. Oni nemaju milosti prema drugima i drugačijima jer nemaju ni ljubavi ni srca i jer im nije važno kakvi su ljudi. A ministrica i dalje nije nadležna. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 23, 2020



SDP-ov Arsen Bauk najavio je kaznenu prijavu.

"Sutra ću u Policijskoj postaji Imotski podnijeti kaznenu prijavu protiv organizatora karnevalske povorke zbog kaznenog djela iz članka 325. Kaznenog zakona", napisao je Bauk u nedjelju na Facebooku.

U tom su članku opisana kaznena djela javnog poticanja na nasilje i mržnju, za što su predviđene kazne i do pet godina zatvora.