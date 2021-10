Župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića policija je pozvala na obavijesni razgovor jer se sumnja da privatni trošak prikazao kao trošak Županije.

Zagrebački župan Stjepan Kožić pozvan je na razgovor jer je policiju zanimalo što ima reći vezano uz prijavu da je početkom prošle godine službenom karticom platio privatni ručak u iznosu nešto većem od 5.000 kuna, i to liječnicima.



Kožić, koji se oglasio nakon što se informacija o tome da ga je ispitala policija, poručio je u pisanoj izjavi za medije da nije počinio nikakvo kazneno djelo.



''Sve ove godine obnašam dužnost župana časno i pošteno, što su više puta potvrdili građani na izborima. To ću dokazati i u ovom slučaju jer nisam počinio nikakvo kazneno djelo. Jučer sam osobno bio u policiji i nije bilo nikakve potrebe da policija upada u moj dom i radi pretres, kako se netočno prenosi. S obzirom na to da je postupak u tijeku ne mogu iznositi više detalja. Međutim, ne mogu se oteti dojmu, s obzirom na količinu neistina koja se iznosi u medijima, da se radi o politički motiviranom procesu kojemu je jedini cilj da me oblati u javnosti i pred građanima. Vjerujem u institucije Republike Hrvatske, vjerujem da će dobro odraditi svoj posao i siguran sam da ću dokazati svoju nevinost'', zaključio je Kožić.

Kožiću se navodno stavlja na teret da je u siječnju prošle godine jedan privatni ručak u restoranu u iznosu od 5.250 kuna platio službenom karticom. Prikazano je da je ručak plaćen kao da su na njemu bili predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, no oni su to opovrgnuli, o čemu je prvi pisao Telegram još sredinom prošle godine.