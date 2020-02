Premijer Andrej Plenković dan nakon rušenja zagrebačkog GUP-a rekao je da se suradnja HDZ-a i Milana Bandića na nacionalnom nivou ne mijenja.

Andrej Plenković ne strahuje da će Milan Bandić krenuti u političku odmazdu nakon što je zagrebački HDZ srušio njegov Generalni urbanistički plan.

"Ne, situacija je vrlo jasna. Suradnja Milana Bandića i HDZ-a na nacionalnoj se razini ne mijenja. Pozicija gradskog HDZ-a već je dulje vrijeme bila takva da su oni željeli pridonijeti razvoju grada. Imali su vrlo jasnu poziciju", rekao je Plenković odgovarajući na pitanja novinara.

Tvrdi i da rasplet u zagrebačkoj Skupštini nema veze s tim da se HDZ-u bliže izbori i što Bandić nije baš popularan.

Posebno ga je inspiriralo pitanje je li mu uopće trebala koalicija s Bandićem, čovjekom s dvije optužnice, na koje je odgovarao nadugo i naširoko.

Plenković je tako podsjetio na zbivanja iz 2016. i pad tadašnje HDZ-ove Vlade. "Umjesto teze mojih brojnih oponenata, i lijevih i desnih, od svih ljudi baš se ja vraćam iz Europskog parlamenta i pobjeđujem na izborima. Kada je malo tko to očekivao", rekao je Plenković.

Brkić vrbovao Beljaka

Ispričao je da je još tada Milijan Brkić poslan da s predsjednikom HSS-a Krešom Beljakom pokuša dogovoriti podršku u Saboru, s obzirom na to da se oni znaju još iz školskih dana. "Brkić je išao po pet potpisa, ali se nisu dogovorili", rekao je Plenković.

Beljaku su nudili suradnju i 2017. godine, no on ju je i tada odbio. "U tom trenutku imam najveću gospodarsku i financijsku krizu u Hrvatskoj od njezina osnutka. Što u tom trenutku radi odgovorna Vlada i lider? Držiš političku stabilnost jer si svjestan da nema tog investitora koji će kompaniji, koja je blokirana od svih mogućih, pristati dati kredit da se izvuče iz problema u koji ju je stavio bivši vlasnik. U tom trenutku ići na izbore je nemoguće, to je nerealno. Pitanje je kako bi hrvatska danas izgledala, i gospodarski i politički", objašnjavao je Plenković, koji se dotaknuo i suradnje s nacionalnim manjinama, čiji su mu lideri pomogli da održi političku stabilnost.

Veza s Tuđmanovom politikom

"Želim čuti od svojih oponenata imaju li problem surađivati s nacionalnim manjinama. Ako imaju, onda oni nemaju nikakve veze s politikom predsjednika Franje Tuđmana. Suradnja s manjinama prirodna je i dobra", rekao je Plenković.

Objasnio je i zašto su koalirali s HNS-om. "S njima smo se našli da održimo političku stabilnost Hrvatske. S HNS-om imamo dogovor u nekoliko pitanja i ta suradnja funkcionira dobro", rekao je Plenković te dodao da se sada javljaju oni koji su o svemu šutjeli protekle tri i pol godine.

Na pitanje bi li i danas ponovio suradnju s Bandićem, Plenković nije htio odgovoriti rekavši da su hipotetska pitanja nebitna. "Sve što je bilo bitno u Saboru zastupnici koji su uz Bandića podržali su, i mi to cijenimo.

Bez većine nema vlasti", rekao je Plenković.