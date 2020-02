Za 10:30 najavljen je nastavak sjednice zagrebačke Gradske skupštine. Zbog nedostatka kvoruma, sjednica će biti nastavljena u 11:40.

-Maratonska sjednica zagrebačke Gradske skupštine prekinuta je sinoć i trebala je biti nastavljena danas u 10:30. Zbog nedostatka kvoruma, nastavlja se u 10:40. Nisu došli ni Bandićevi ni HDZ-ovi vijećnici.



-Milan Bandić odbio je sve amandmane HDZ-a, a HDZ ih ne namjerava povući.

-Jutros je održan sastanak gradskih predstavnika HDZ-a s Andrejem Plenkovićem. Dobili su podršku Plenkovića da ne odustaju od amandmana.

10:42 "Prisutno je 25 gradskih zastupnika, kvoruma nema, sjednica se nastavlja u 11:40", rekao je potpredsjednik Skupštine Jozo Miličević.

10:20 "Ovo nema smisla. Pozivamo na razum i pozivamo sve zastupnike da odbiju GUP i da prestanu od Zagreba raditi cirkus, a od građana građane drugog reda u Hrvatskoj, rekao je predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras uoči sjednice.

10:16 Gradski zastupnik HDZ-a Ivan Čelić je, uoči sjednice kazao kako neće povući amandmane kako je to od njih tražio njihov koalicijski partner zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, javlja N1.

10:00 Gradski zastupnik Renato Petek sumnja da će zagrebački gradonačelnik dozvoliti da mu GUP padne. "U tom slučaju neće ga moći vratiti na dnevni red tri mjeseca, a to neće dopustiti jer zasigurno ima neke dogovore s investitorima. To je igra. Pregovaranje i igra, no oni su u tome zaboravili na građane", upozorio je Petek.

"Čak i da GUP padne, sumnjam da će se ići u razvrgavanje koalicije", smatra Petek.

Uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine, HDZ-ovci su na sastanku s premijerom Andrejem Plenkovićem dobili njegovu podršku da ne odustaju od amandmana, stoga se očekuje buran nastavak sjednice, javlja N1.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbio je u ponedjeljak preostalih 11 amandmana na izmjene i dopune GUP-a jer nisu bili u javnoj raspravi. Iz istog je razloga, kako navodi u svom očitovanju, povukao i vlastite amandmane.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić ponovio je kako u HDZ-u očekuju da se njihovi amandmani usvoje jer u suprotnom njegovi zastupnici neće podržati GUP.

Sada su moguća tri scenarija. Jedan je glasanje o GUP-u, koji će proći jedino ako za njega glasa i HDZ. Drugi je scenarij da GUP padne, što znači da ni oporba ni HDZ neće glasati za njega. Moguć je i scenarij prema kojemu Milan Bandić povlači GUP s dnevnog reda.

Bandić je u ponedjeljak u završnom govoru, koji je izazvao brojne replike zastupnika, poručio kako ne želi polemizirati o viziji grada jer "svatko ima svoju viziju koju treba poštovati".

Ustvrdio je da su odustali od amandmana jer u suprotnom ne bi postojala totalna transparentnost te dodao da će sve zaprimljene prijedloge građana razmotriti kao inicijativu za novu izmjenu i dopunu GUP-a.

S obzirom na to da je njegov govor izazvao brojne replike, predsjednik Skupštine Drago Prgomet predložio je prekid sjednice, što je većinom prihvaćeno te je nastavak sjednice zakazan za utorak, 11. veljače u 10:30.

"Jutro je pametnije od večeri", odgovorio je Prgomet na upit novinara zašto je prekinuo sjednicu. Zastupnici su o izmjenama i dopunama GUP-a raspravljali od 10 sati. To je osma točka od njih sveukupno 47 na dnevnom redu. (Hina)