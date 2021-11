Oči svijeta uprte su u Glasgow gdje više od stotinu lidera pokušava dogovoriti plan za spas planeta. Tamo je i reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš koji otkriva kako sve izgleda iza kulisa.

"Premijer Plenković održao je govor pred pozvao prisutne da se drže ciljeva koji su navedeni u Pariškom sporazumu, kako bi se zagrijavanje zadržalo ispod dva stupnja", izvijestio je u utorak Dino Goleš.

Premijer Andrej Plenković najavio je i konkretne stvari koje će po tom pitanju učiniti Hrvatska do 2030. - smanjit će emisiju stakleničkih plinova za 45 posto, što je deset posto manje od cilja Europske unije.

"Isto tako, najavio je i da će do 2030. u ukupnoj potrošnji energenata Hrvatska sudjelovati s 39 posto iz obnovljivih izvora, što je pak 7 posto više od cilja koji je pred sebe postavila EU za to razdoblje. Hrvatska kao velika turistička zemlja preko ljeta ima pojačane stakleničke plinove, zbog čega je premijer najavio da će svake godine do 2030. Hrvatska zasaditi milijiun stabala kako bi se razina ugljika time nivelirala", pojasnio je Goleš koji je Dnevnik Nove TV je prenio i djelić atmosfere iz Glasgowa.

"Mic po mic"

Velike gužve na ulazu u samit. Na ulazak na konferenciju čeka se 45 minuta.

Svi se kreću se doslovno mic po mic. To je pravi svijet u malom, u gužvi ljudi sa svih kontinenata.

Ulazak je moguć samo uz valjanu akreditaciju, a nakon toga svi dobivaju kutiju za higijenu, jer ipak živimo u vrijeme pandemije.

U glavnoj sobi za neformalne sastanke na stropu visi maketa Zemlje koja sve posjetitelje i političare podsjeća zašto su se ovdje okupili.

Prava akcija događa se na hodnicima između soba za sastanke. Političari su ovdje bok uz bok, a često vlada pravi kaos.

Za Ujedinjene narode svi su isti, pa političari često hodaju među novinarima.

Sastanci, radni ručkovi, a okolo novinari. Svakog trena pored vas prolaze najveći svjetski lideri poput američkog predsjednika Joea Bidena.

Tu je i Leonardo di Caprio.

Prizori koje ne vidimo često - nešto na sto svjetski lideri nisu navikli, nema slobodnog hoda i posebnih ulaza, i oni se moraju probijati gdje i svi ostali.

Manje poznati premijeri teško se probijaju.

Nakon kaosa - mir. U Glasgowu je trenutno najvaznija redakcija u svijetu, a svi ovi ljudi koje ste vidjeli u prilogu ne bi ovdje mogli biti bez negativnog testa. Testira se svako jutro.

