Emil Gredičak, gradonačelnik Oroslavja, objavio je status na Facebooku u kojem tvrdi da je sastanak na kojem se Viktoru Šimuniću nudila pomoć i funkcije na izborima, inicirao sam Šimunić.

"Do spornog sastanka je došlo obzirom na prijedlog Viktora Šimunića sa prethodnog sastanka kojeg je zatražio vijećnik Kristijan Sojč i na kojem mi je predloženo da izađem iz HDZ-a i podržim Viktora Šimunića u utrci za župana. Izlazak iz HDZ-a nisam prihvatio, a za podršku u utrci za župana uputio sam ga na potrebu da se kontaktira Žarko Tušek.

On me molio da organiziram sastanak i ja sam Tušeku predložio da se nađemo. Dakle, do sastanka je došlo na njegovo inzistiranje i zbog njegove želje da ga podržimo u utrci za župana. Tušek je mogućnost podrške u utrci za župana odbio, ali mu je ponudio druge modalitete političke suradnje", napisao je Gredičak na Facebooku.

No 24sata su objavile još jedan dio snimke sa sastanka. Na njoj se čuje Grediček koji govori da je Tušek tražio sastanak.

Gredičak naime pia Šimunića je li razmišljao o daljnjim koracima. Šimunić odgovara da je čekao baš taj razgovor da vidi.

Gredičak govori da neće ništa prejudicirati, ali da će mu Tušek iznijeti svoje stavove i razmišljanja.

Šimunić zatim pita: "Dobro, on je tražil sastanak, mislim on je to iniciral ili...?", na što Gredičak odgovara: "Da, on je rekel da bi se mogli sesti, ali to onak u nekom razgovoru..".

Gredičak potom ponavlja kako želi da Šimunić čuje što Žarko Tušek misli.

Na snimci se spominje još jedan detalj koji ne ide u prilog žarku Tušeku. Na sastanak je došao iako je morao biti u samoizolaciji.

"Bok, bok, ja se ispričavam, ja moram imati masku stavljenu jer sam bil ovaj tjedan, danas mi je zadnji dan samoizolacije pod jedno, a pod drugo idem se cijepiti jer više ne mislim riskirati ni jednu samoizolaciju", čuje je kako govori Tušek.