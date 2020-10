Premijer Plenković u Bruxellesu je komentirao reakcije na svoju jučerašnju konferenciju za medije i rekao kako su se neke političke stranke "očito prepoznale". Domovinski pokret i Most prozvao je za širenje netolerancije i mržnje.

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Bruxellesu da će trebati ispitati je li on osobno bio meta napada na Banske dvore u ponedjeljak, te je optužio neke stranke i medije za širenje mržnje i netolerancije dok je za predsjednika RH Zorana Milanovića rekao da je „posadio sjeme mržnje prema njemu“.

"Treba ispitati je li predsjednik Vlade bio meta napada u ponedjeljak", izjavio je Plenković u Bruxellesu gdje je doputovao na dvodnevni summit Europske unije.

Rekao je kako su nakon njegove jučerašnje konferencije za medije reagirale neke političke stranke koje su se „očito prepoznale“ u onome što je govorio. Za širenje atmosfere mržnje i netolerancije prozvao je Domovinski pokret i „sve njegove frakcije“.

„Upravo su oni u izbornoj kampanji izašli s tezom, zajedno s Mostom, suradnja s HDZ-om da, ali suradnja s Plenkovićem ne. Očito su njihove huškačke poruke koje puštaju u javnost kroz Bujicu, Hrvatski tjednik, kao dva eklatantna primjera širenja govora mržnje, koji su usmjereni prema meni, su potaknuli možda ovoga mladoga čovjeka da napravi ovakav napad, pokušaj teškog ubojstva s terorističkim elementima. Ovo je događaj bez presedana“, zaključio je premijer.

"Škoro djeluje kao neuvjerljivi klaun"

Plenković je istaknuo i kako proces transformacije HDZ-a vodi već četiri godine te je stranka pozicionirana, kako je rekao, centar desno.

„Svakako ne na rub političkog spektra, ne na radikalizam i ekstremizam. Oni koji su pripadnici tog dijela političkog spektra nisu naše društvo. Film koji su priželjkivali neće gledati, frustracija koju imaju i govore kakav smo čuli od Ivana Penave, jutros od Karoline Vidović Krišto i komentar Miroslava Škore kojem bi bilo puno pametnije da je ostao u estradi, a ne da se bavi politikom jer ovako djeluje kao neuvjerljivi klaun", kazao je premijer i dodao da će voditi oštru političku borbu protiv "huškača i onih koji siju netoleranciju".

"Očekujem da uđemo u gnijezda huškanja, netolerancije, to očekujem jer je granica prijeđena“, poručio je.

Upitan zašto se smatra metom napada, premijer je odgovorio: „Imam dovoljno informacija koje su mi javno dostupne da bih došao do ovog zaključka.“

Za početak negativne kampanje protiv njega, Plenković je optužio predsjednika Zorana Milanovića, "koji je svojim izjavama u predizbornoj kampanji posijao sjeme mržnje protiv mene".

„Sjeme mržnje u eter 2016. je tada bacio Milanović. On je taj koji je krenuo s etiketama, diskreditacijama, napadima, koje je kasnije preuzela krajnja desnica i to doživjela kao činjenice. Svu tu mržnju i blato su bacali na mene četiri godine da bi to eskaliralo pokušajem teškog ubojstva, a po meni puno više od toga“, rekao je Plenković.