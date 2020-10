22-godišnjak se došetao na Markov trg i propucao policajca. Pucao je i po zgradi Vlade. Od utorka više neće ništa biti kao prije, kretanje trgom bit će ograničeno. Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap objasnio je o čemu se radi.

Već od utorka na Markovom trgu ništa više neće biti isto. Kretanje će biti strogo ograničeno.

Mladić podlegao dezinformacijama

O tome što se može očekivati, za Dnevnik Nove TV više je kazao stručnjak za sigurnost dr. Gordan Akrap.

"Kad sagledamo sve ono što je danas dostupno javnosti, dostupno medijima, što se vidi, što se događalo i kakvi su se pozadinski procesi događali vidi se da je mladić podlegao brojnim procesima koji se događaju na društvenim mrežama, a kojima je cilj dezinformiranje i kojima je cilj dovođenje do samoradikalizacije pojedinaca koji na takav način kreću u nasilna djela", kazao je Akrap.

"Ovo što je on danas napravio, nažalost, nije samo napad na policajca zbog nekih osobnih razloga, on je napao policajca kao simbol države i pucao je na simbole zakonodavne i izvršne vlasti. On je napao državu. Takva djela imaju svoj nazivnik i oni se jasno mogu etiketirati", dodao je Akrap.

Uzroci puno dublji i prijete društvu

Navodi da je problem što se govori o posljedicama dok su uzroci puno dublji.

"Oni su drugačiji i prijete i rastaču, ne samo naše društvo, nego i brojna druga društva koja su suočena s tim problemom samoradikaliziranja u skladu s brojnim negativnim i zlonamjernim aktivnostima, medijima i informacijama koje se pojavljuju na društvenim mrežama", objasnio je Akrap.

Ljudi podržavaju njegov čin

Na društvenim mrežama se vidi i da ljudi podržavaju slave ono što je 22-godišnjak učinio. Neki od korisnika društvenih mreža prozvali su ga herojem.

"Nažalost, i on sam je nakon počinjenog djela shvatio da nije heroj i da to što je napravio snosi određene posljedice. Presudio je sam sebi. Infodemija je ono o čemu mi već godinama govorimo, a to je pošast brojnih dezinformacija koje se nalaze u javnom prostoru", objasnio je Akrap dodajući kako jedna takva informacija ne mora djelovati kao opasna stvar.

"Možemo je usporediti s grudom snijega. Ako se nalazite na vrhu planine, napravite malu grudu i pustite je da se zavalja u snijegu, ona će na svojem putu prema dnu narasti na opasnu i ozbiljnu sigurnosnu prijetnju svima koji se nalaze na njezinom putu. Tako je i s dezinformacijama. Jedna dezinformacija povlači drugu, druga treću, petu i onda kad imamo cijeli niz dezinformacija, dolazi do ovakvih događaja", rekao je Akrap i dodao da se takve situacije događaju po cijelom svijetu.

"Pojedinci se tada samoradikaliziraju do te razine da su spremni prijeći granicu društvenoprihvatljivog ponašanja i krenuti nasiljem kao sredstvom rješavanja problema na način kako ih oni vide i doživljavaju", objasnio je Akrap.

Navodi da se samoradikalizacija ne može proći bez pozadine infodemije.

"Ja se nadam da će istraga pokazati koji su to stvarni motivi koji su mladića pokrenuli na ovakvu aktivnost. Ako je ovo jedan od niza događaja s kojima smo suočeni, nadam se da se oni neće ponavljati. A bojim se da smo mi suočeni, pogotovo ako se vidi da se njegov čin hrabri, jača i pokušava opravdati, i da mi možemo imati ozbiljnih problema i u budućnosti", rekao je Akrap.

Smatra da u tom pravcu treba inzistirati na odgovornom javnom ponašanju svih koji sudjeluju u javnosti, ali i političara. "Izjave političara, pogotovo onih koji idu u procesu radikaliziranja, mogu imati vrlo opasne posljedice", zaključio je Akrap.

