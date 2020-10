Saborski zastupnici Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto i Miroslav Škoro održali su konferenciju za novinare i osvrnuli se na riječi premijera Andreja Plenkovića s konferencije u srijedu.

Karolina Vidović Krišto, saborska zastupnica Domovinskog pokreta, komentirala je konferenciju za medije koju je u srijedu održao premijer Andrej Plenković.

"Da živimo u društvu funkcionalne i vitalne demokracije, onda bi ta konferenciju u javnosti izazvala skandal jer je Plenković govorio da će naložiti policiji i tajnoj službi SOA-i, da utvrde tko su poticatelji na mržnju. Tajne službe takvu su vrstu posla obavljale za vrijeme komunističkog režima.

A kako je Plenković spominjao i europske vrijednosti, podsjetit ću ga na te vrijednosti: to su vladavina prava, jednakost pred zakonom svih građana, sloboda medija. Europske vrijednosti ne poznaju nedodirljive pred zakonom.

Većina pak hrvatskih građana zna da postoje nedodirljivi u Hrvatskoj, a to su vladajući političari, vodeći mediji (ne obični novinari, naravno) te pravosuđe. Plenković postaje svjestan da nezadovoljstvo ljudi postaje sve veće te da hrvatski građani osjećaju prijezir prema tim elitama koje provode korupcijsku politiku te sprječavaju da institucije rade svoj posao", rekla je Vidović Krišto.

Podsjetila na aferu Helmuta Kohla

Navela je, kako je rekla, konkretne primjere europskih i hrvatskih stvarnosti. "Za razliku od Plenkovića, koji me je paušalno vrijeđao bez navođenja konkretnih činjenica, ja iznosim argumente. Svi se sjećamo afere koju je imao bivši njemački kancelar Helmut Kohl, u kojoj je bila riječ o netransparentnim stranačkim donacijama. Znači, nije bila riječ o korupciji ili nezakonitim radnjama.

U rasvjetljavanje te afere odmah se uključila njegova stranka, a kako Kohl nije htio surađivati sa stranačkim povjerenstvom u rasvjetljavanju afere, bio je primoran podnijeti ostavku na mjesto počasnog predsjednika CDU-a. To znači, europske su vrijednosti: utvrđivanje činjenica, poštivanje zakona te vladavina prava u kojoj nema nedodirljivih", istaknula je Vidović Krišto.

"A pogledajte što rade vladajući u Hrvatskoj. Imamo aferu vjetropark Krš-Pađene - šteta koja će za hrvatske državljane nastati je dvije milijarde i 200 milijuna kuna. Obveza da se to raspravi u Saboru zajamčena je Ustavom, kao i poslovnikom Hrvatskog sabora. Unatoč tomu Branko Bačić i drugi iz HDZ-a mrtvi hladni kažu kako oni to neće dopustiti. Znači - za njih Ustav ne vrijedi. To je jedan dio skandala, a drugi dio skandala je - oni time štite korupciju, i to javno kažu.

I sada mogu nabrajati unedogled - od Janafa, do Tedeschija i Todorića, o kojima sam govorila. Od suca Turudića, do Državnog odvjetništva koje radi teledirigirano, a ne prema zakonu. Da postoji minimum političkog odgovornog ponašanja, svi ministri koji su zalazili u Kovačevićev klub morali su već biti smijenjeni, a Sudac Turudić već je trebao biti razriješen. Je li se išta dogodilo? Nije", kazala je Vidović Krišto.

"Postoje odgovorni za pljačku"

"Koju poruku šalje politika ovakvim ponašanjem: 'Mi možemo što hoćemo, a vi građani ste naši financijeri i još vas i sustavno vrijeđamo!' Ta opća nepravda koja vlada hrvatskim društvom stvara kod hrvatskih građana osjećaj nemoći i očaja. Pogledajmo samo ovršni zakon: trošak ovrhe u Njemačkoj za dug od 11 tisuća kuna iznosi 300 kuna, a u Hrvatskoj za dug od 150 kuna trošak ovrhe je 560 kuna - to se ne može nazvati drugačije negoli bezočnom pljačkom", dodala je.

Kako je rekla, za takvu pljačku postoje odgovorni: "Odgovorni za taj sramotni ovršni zakon nisu marsovci ili vilenjaci, već političari koji su ga izglasali, HDZ i SDP. I kad se Plenković poziva na to da je dobio izbore, onda treba reći da na te izbore 55 % birača uopće nije izašlo, a drugo - u kojoj to europskoj državi postoji toliki broj zastupnika narodnih manjima? I u kojoj to državi ti zastupnici mogu biti vladajuća većina?"

Duboko potresena napadom na Markovu trgu

Navodi da je duboko potresena, kao građanka i majka, očajničkim i nerazumnim činom napadača s Markova trga.

"Svi ćemo se složiti da nema opravdanja za taj čin, međutim činjenica da je njegov stric poginuo u obrani Vukovara, a da je prošli tjedan zastupnik Milorad Pupovac, glavni koalicijski partner Andreja Plenkovića vršio pritisak na pravosuđe, kada je javno u Negoslavcima tražio da se ne istražuju ratni zločini koji su počinjeni od Srba, i da nitko na to nije reagirao - dovela je veliku većinu hrvatskih ljudi do očaja. Pritisak na pravosuđe je kazneno djelo. Zamislite da sam ja od pravosuđa tražila da nešto NE procesuira - isti dan bih vjerojatno završila u zatvoru", kazala je Vidović Krišto.

Ističe da bi Plenković trebao biti svjestan da korupcija nije ni lijeva ni desna, već je društveno zlo koje je, kako je istaknula, uzročnik društvene depresije i siromaštva građana. "Iz navedenoga vidimo da ova Vlada sustavno štiti korupciju, i to čini potpuno otvoreno i na toliko bahat način koji ljudima vrijeđa zdrav razum", dodala je Vidović Krišto.

I Škoro poslao poruku Plenkoviću

Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta, poručio je premijeru da nalikuje na dvogodišnje dijete.

"Želim poručiti Plenkoviću i njegovim trabantima da način ponašanja koji je on usvojio u ovoj svojoj situaciji nalikuje na dvogodišnje dijete koje pokrije oči ručicama, zatvori se u svoju sobu i pokazuje na neke druge da su oni ti, da su oni krivci za bjelodanu situaciju za koju odgovornost snosi Andrej Plenković i njegova trgovačka koalicija, a činjenica da ne kontrolira stvari najbolje potkrijepljena je stavom HDZ-a i vladajuće koalicije da ćemo sutra prekinuti s radom Sabora na dva tjedna.

U ovakvoj situaciji, s ovoliko točaka dnevnog reda, s toliko problema prekinuti rad Sabora na dva tjedna može samo neodgovorna osoba koja jednostavno ne kontrolira situaciju i ima vrlo tanku većinu u Saboru, iako tvrdi okolo da je pomeo konkurenciju na izborima", naglasio je Škoro.