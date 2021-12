Svatko treba poštovati zakone, poručio je premijer Andrej Plenković i pozdravio provjeravanje COVID potvrda u Uredu predsjednika Republike te ponovio da nema eksteritorijalnosti za institucije i građane u Hrvatskoj.

Nakon što je iz Ureda predsjednika potvrđeno da se u Uredu predsjednika uredno provjerava COVID potvrde među zaposlenicima i posjetiteljima promjenu u stavu Pantovčaka komentirao je ponukan novinarskim pitanjima na tu temu premijer Andrej Plenković u Petrinji.

''Mogu pozdraviti činjenicu da se gledaju COVID potvrde na ulazu u Ured predsjednika. Ne znam kako bi nešto drugo uopće i moglo biti slučaj'', kazao je Plenković.



Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović ranije je najavio da on ljude na Pantovčaku neće maltretirati COVID potvrdama.

Već tada, a i sada Plenković je istaknuo da ''nema eksteritorijalnosti za naše institucije i naše građane. To je smiješna priča, i svatko mora poštovati zakone koji se donose u Hrvatskom saboru'', ustvrdio je Plenković.

Što se tiče najave MOST-ova gradonačelnika Sinja Mire Bulja, koji je reako da ni nakon stupanja na snagu Zakona kojim se predviđaju kazne ne kani uvesti COVID potvrde u prostore gradske uprave, Plenković je rekao da ''to treba provjeriti'': ''COVID potvrda ostavlja mogućnost izbora, svatko se može testirati ako nije cijepljen ili je prebolio zarazu. Poanta je da u u današnje vrijeme, ako trebate neku uslugu od države, onda je naša zadaća kao Vlade da napravimo napor da zaštitimo što više, i zato te potvrde postoje. Ono što je odabir nekoga, da hoće ići u restoran, u disko, kafić... to nije odabir Vlade, to je odabir pojedinca i to je onda i njegova odgovornost''.



Komentirajući izjavu predsjednika SDP-a Peđe Grbina za Dnevnik Nove TV da će SDP pružiti ruku vladajućima u promjeni pravila za održavanje referenduma u Hrvatskoj, Plenković je podsjetio da je novi Zakon o referendumu već prošao prvo čitanje u Saboru: ''Dobro je ako hoće podržati novi Zakon o referendumu. Imaju priliku odmah to odmah to učiniti, čim u drugo čitanje dođe Zakon u referendumu''.

Cilj novog zakona, podsjetio je, jest da se prije referenduma provjeri je li neko pitanje u skladu s Ustavom, produlje rokovi za skupljanje potpisa, smanji broj potpisa koji je potreban, ali i skrati rok za konsolidiranje propisa: ''Ti su propisi napisani kada se institut građanske inicijative ili referenduma praktički nije koristio. To samo treba urediti i onda je svima dobro''.