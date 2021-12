Predsjednik Republike Zoran Milanović nezadovoljan je otezanjem oko nabave američkih oklopnjaka Bradley koju zagovara već duže vrijeme.

"Netko to opstruira. Ljudi nam nude na dar nešto jako vrijedno što za mali novac, nikakav, možemo pretvoriti u sustav koji će nam koristiti sljedećih 20 godina. Neka taj koji opstruira zna da ga gledam, da ga pratim i da znam više nego što misli da znam", rekao je Zoran Milanović, predsjednik Republike, prilikom obilaska potresom pogođenog područja.

Predsjednik je samoinicijativno počeo govoriti o Bradleyjima očito u namjeri da pošalje poruku Banskim dvorima gdje je jučer premijer Andrej Plenković okupio vojni vrh i raspravljao upravo o tom američkim, kako ih zovu, ubojicama tenkova.

Naime, na tom se sastanku, na kojem je sudjelovao ministar obrane Mario Banožić, ali i čelnici OSRH, raspravljalo o američkoj ponudi za opremanjem borbenim vozilima pješaštva Bradley M2A2 ODS.

U priopćenju iz Vlade objavljenom nakon tog sastanka kaže se da su razmotrena tehnička pitanja ponude Vlade SAD-a te da su od MORH-a i GSOS zatražena dodatna pojašnjenja o toj ponudi kao dugoročno dobroj investiciji za kopnenu vojsku.

Sastanak u Vladi uslijedio je samo dan nakon sastanka u Uredu predsjednika na kojem su uz načelnika GS-a Roberta Hranja bili i zapovjednik KoV-a Boris Šerić te direktor GS-a Ivica Olujić. I oni su analizirali američku ponudu koja istječe krajem siječnja 2022. godine te su naglasili nužnost donošenja odluke u najkraćem mogućem roku.

Milanović je danas u Glini odlučio ponovno pojačati pritisak na Vladu kako bi se ta odluka što prije donijela, a znakovito je nekoliko puta naglasio da se ona opstruira. "Događaju se čudne stvari. Amerika nam nudi na poklon nešto što koriste još samo dvije države. Kad bi cijela Hrvatska vojska bila opremljena ekvivalentom Bradleyja, bila bi prejaka. To nam ni ne treba. Onaj tko tu nabavu opstruira... o tome ću kasnije, neću danas. To je kao činiš kazneno djelo nepružene pomoći. Dakle, nekome treba pomoć, a ti to opstruiraš", rekao je Milanović.

"Vojsci to treba, to košta ništa i pozivam vas da pratite kako to neki mediji i novine prate. A prate pod diktatu i po diktumu ureda za odnose s javnošću Vlade i Ministarstva obrane. Totalno neobjektivno, s prikrivanjem podataka, iznosa, rata...", rekao je novinarima Milanović.

Rekao je da je Banožić prije nekoliko dana dobio pismo iz Pentagona gdje ga se požuruje da donese odluku. "Moj je zaključak da jedino netko tko ima poslovne planove u nekom drugom poslu opstruira dar SAD-a", rekao je Milanović, dodajući da ta vozila ima još samo Saudijska Arabija i Libanon te da je to prilično povlaštena pozicija.

"To nije milijardu eura, nego je to 150 milijuna dolara. Toči i vozi, ključ u ruke", kaže Milanović, dodajući da je to jako bitno za obrambenu sposobnost zemlje.