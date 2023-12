Plenković objasnio zašto država plaća povratak Boysa iz Grčke

U povodu 24. godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković položio je vijenac na njegovom grobu na Mirogoju, naglasio je Tuđmanov golem doprinos u ostvarenju sna hrvatskog naroda te mu je zahvalio na svemu što je učinio.

Tom prilikom odgovarao je na aktualna pitanja. Upitan je zašto će jamčevine, avionske karte i sve popratne troškove uhićenih Boysa financirati hrvatska država.

"Pitanje je imaju li oni dokumente, sredstva, događa se proces bez presedana. I grčki sudovi i tužiteljstvo i zatovrski sustav rade vikendom. To se još nije dogodilo. Donijeli su odluku da se napravi izvanredni korak i da ih se što prije pusti. U tim okolnostima i naše veleposlanstvo radi non stop.

Dosad je njih nešto manje od 20 došlo u veleposlanstvo, neki su tražili putni list, neki sredstva za povratak u Hrvatsku, nitko još nije tražio novac za jamčevinu, ali veleposlanstvo je dobilo naputke da im to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je uobičajena procedura kada veleposlanstva i konzulati pomažu građanima", rekao je premijer.

"Nisu oni svi iz Zagreba, nije ovo organizirano putovanje nazad nego iskaz države, a pomagali smo im angažirano sve ove mjesece. Oni dolaze nazad kući", dodao je.

Plenković: Tuđmanov golem doprinos u ostvarenju sna hrvatskog naroda

"Položili smo vijenac i zapalili svijeće čovjeku koji je u prijelomnim trenutcima za svijet, Europu i Hrvatsku prepoznao trenutak i bio predvodnik ključnih procesa u kontekstu demokratskih procesa na području srednje i istočne Europe. Osnovao je HDZ i dobio veliko plebiscitarno povjerenje hrvatskog naroda na prvim demokratskim izborima 1990. godine i potom predvodio Hrvatsku u posebnim, jedinstvenim i neponovljivim 90-tima", izjavio je Plenković.

Naglasio je Tuđmanov golem doprinos u ostvarenju sna hrvatskog naroda o svojoj državi, slobodi, međunarodnom priznanju, oslobađanju okupiranih područja, članstvu u UN-u, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Vijeću Europe, kao i zacrtanom planu izgradnje institucija, europeizacije zemlje i uspostavljanju slobodnog tržišta.

"Danas, s vremenskim odmakom, možemo biti svjesni i zahvalni zbog uloge predsjednika Tuđmana u stvaranju suvremene hrvatske države i svemu što je postavilo temelj ovoga što danas, kao svojevrsni nasljednici i političari s povjerenjem hrvatskog naroda činimo za dobrobit hrvatske države i hrvatskog naroda u uvjetima brojnih kriza ali i okolnostima u sustavnog ostvarivanja strateških nacionalnih ciljeva. Zato mu još jednom hvala za sve što je učinio za hrvatsku domovinu", naglasio je premijer.