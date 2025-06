Hrvatski grad pod najezdom žohara: "To je užas! Toliko ih je da sam im već dala imena"

Osijek ima novu najezdu kukaca. Nisu to komarci na koje su već i naviknuli. Nova pošast su – žohari. Građani kažu da ih je centar grada pun i da svaki dan vide na desetke njih. Dolaze iz prostora u kojima ne borave ljudi, a problem je, čini se, zasad nerješiv.

"To je užas! Ja sam im već nadjenula i imena i toliko sam se navikla da ih više ni ne primjećujem. Oni tu hodaju polumrtvi po stubištu i posvuda su! Zvali smo stručnjake i rečeno nam je da je to generalno problem cijeloga centra i čak su rekli da je to nekakva posebna vrsta", rekla je odvjetnica Vedrana Švedl Blažeka za SiB.hr.

Najveći problem je u zgradi bivše Name, ali i cijelom centru Osijeka. Djelatnici u tim prostorima slažu se da moraju pokušati barem umanjiti broj, koristeći sva raspoloživa sredstva. S obzirom na to da Grad nema kontrolu nad privatnim posjedima, to će morati sami platiti.

Grad najavio nove mjere

U centru se nalazi i više prodavaonica s hranom koje su im glavna meta. No, u problemima su i ostali.

Grad Osijek najavio je pojačane aktivnosti kako bi suzbio problem na javnim gradskim površinama i u kanalizacijskoj mreži.