Premijer Andrej Plenković je u Karlovcu. Tamo je odgovarao na brojna pitanja novinara.

"Prvi put čujem da smo zajedno trebali polagati vijence. Provjerio sam sa svojim uredom. To nije bilo planirano", rekao je Plenković, nakon što Milanović ranije rekao da su obljetnicu 'krvavog Uskrsa' trebali obilježiti zajedničkim protokolom.

Odgovarao je i na goruće pitanje o blokadi lijekova veledrogerija.

"Mislim da će se naći rješenje. Već sam odgovarao na to. Svaki put dolazimo u istu situaciju, uvijek veledrogerije zovu medije", rekao je i dodao da se neće dogoditi da neki lijek fali jer se to, kaže nikad nije dogodilo.

Veledrogerije u ovom trenutku traže od države 3,5 milijardi kuna. Plenković kaže da država neće toliko dati. Misli da farmaceutske tvrtke neće propasti.

"Nitko od njih nije gladan kruha", rekao je.

Onda je razgovor opet skrenuo na Milanovića.

"Svi skupa sada prolazimo fazu banalizacije. Što se više ponavlja taj stil, ispada da je to normalno. Suprotno, sve što gledamo je nenormalno. Usprkos etiketi od prije godine i pol, imamo ponašanje koje je nenormalno.

"Čekam već 4 i pol godine da me nazove i čestita mi"

Zašto sam rekao iskompleksirano? On stalno ponavlja koliko je dobio glasova na izborima. On je dobio milijun, mi 600 i nešto tisuća. U redu. To su izbori u dva kruga. Logično je ako na kraju ostanu dva kandidata da ćeš dobiti više.

Neka se prisjeti izbora 2016., nakon čega je dao ostavku. Pobijedio je 2011., kada bi svatko pobijedio na da je bio na čelu SDP-a. To su te velike sjajne pobjede. Za razliku od mene koji sam ga kulturno lani nazvao i čestitao mu, ja čekam već 4 i pol godine da čestita na pobjedi iz 2016. Teško je izgubiti i stalno to ponavljati. Tu su korijeni tog ponašanja. A što se tiče ljubomore, on bi htio ovlasti koje nema. Kad je bio premijer, bio je prvi koji je dovodio u pitanje funkciju predsjednika. Sad neka živi u skladu s ovlastima koje ima", rekao je Plenković.

Rekao je da postoji još jedna "kvaka, a to su laži". Odnose se, rekao je, na situaciju s predlaganjem kandidata za predsjednik Vrhovnog suda. Premijer kaže da je predsjednik morao znati za proceduru.

"Silovanje procedure"

"Zbog njegovih propusta mi svjedočimo silovanju procedure. Zakon o sudovima nije izmišljen da bi smanjio ovlasti predsjednika", dodao je.

"Lijen si, propustiš rokove, nemaš koga predložiti i onda siluješ proceduru, a onda unaprijed upropastiš kandidaturu profesorice koju predlažeš. Jedan cirkus. Čujem da je bilo i prostih riječi. To nije razina kulture", rekao je.

Dodao je da se SDP zacementirao na 16 posto rejtinga te da Grbina Milanović vodi za ruku kako bi se vidjelo da postoji neka ljevica u državi.

Kako komentira izjavu Milanovića koji ga je usporedio s nilskim konjem te za njega rekao da se s njim ne može šaliti?

"Ljepotan s Pantovčaka"

"Da krenem sa nabrajanjem životinja na koje on mene podsjeća? Mi smo zemlja koja je suočena s posljedicama potresa, pandemijom, koja se mora baviti ekonomskim pitanjima, rješavanjem niza problema. Ja sad imam izbor, hoćemo li se baviti basnama, filmovima ili odgovornim poslom. Ja ću biti razuman i argumentiran i odustat ću od odgovora o nekoj životinji na koju bi me predsjednik, nadasve normalan, fin, kulturan, pristojan, ljepotan s Pantovčaka mogao podsjećati", objasnio je premijer, a na pitanje koliko će dugo izdržati rekao je da je danas dobre volje i da ne želi ni sebi ni njemu kvariti dobro raspoloženje.

"Mislim da me on preslabo poznaje. Pitajte ljude koji me znaju jesam li preozbiljan. Danas mi se ne da", rekao je.

"On je neki dan izgovorio da hrvatski diplomati ne idu na nove funkcije zahvaljujući meni. Ne. To je zahvaljujući njemu. Listu je on dobio i s gnušanjem odbio i tražio fifty-fifty. Neću", kazao je premijer.

Kada će sjesti s njim u četiri oka? "Prošla su vremena za razgovor u četiri oka", rekao je Plenković.