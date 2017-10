Premijer Plenković poručio je i danas kako se ministar Marić nije bavio financijskim izvješćima u Agrokoru.

Premijer Andrej Plenković u petak je ponovio da će se Vlada o Agrokoru očitovati u ponedjeljak nakon objave cjelovitog revizijskog izvješća te istaknuo kako se ključnim i nužnim pokazalo angažiranje revizorske kuće PriceWaterhouseCoopers, čiji će podaci "biti korisni i u procesu restrukturiranja i u drugim pravnim procesima".

"Jasno smo jučer kazali, pričekat ćemo cjelovito izvješće koje će biti u ponedjeljak i nakon što ga temeljito proučimo dat ćemo cjeloviti komentar", rekao je Plenković odgovarajući na pitanje novinara nakon što je položio lovorov vijenac na spomen-ploču na zgradi Vlade u povodu 26. obljetnice raketiranja Banskih dvora.

"Ono što se pokazalo ključnim i nužnim je da je izvanredna uprava angažirala jednu od četiri ključne revizorske svjetske kuće da napravi cjelovitu reviziju i ti podaci bit će korisni i u procesu restrukturiranja i u drugim pravnim procesima", istaknuo je.

Kazao je i kako ga ne zanimaju komentari čelnika SDP-a Davora Bernardića, nakon što je u četvrtak objavljen prvi dio revizorskog izvješća.

Predsjednik SDP-a je, naime, ocijenio kako ili laže izvanredni povjerenik Ante Ramljak govoreći da je Agrokor godinama poslovao s gubitkom ili ministar financija Zdravko Marić koji je, rekao je Bernardić, 26. siječnja ove godine tvrdio da je s Agrokorom sve u redu.

Plenković je najprije na pitanje novinara odgovorio protupitanjem: "Jeste li vi njegov odvjetnik?", a potom o Bernardićevom komentaru rekao: "To me ne zanima što on kaže".

Upitan smatra li da Zdravko Marić, koji je jedno vrijeme bio zaposlenik Agrokora, ništa nije znao o stanju u koncernu, premijer je odgovorio da se Marić u Agrokoru nije bavio financijski izvješćima. "Zdravko Marić je ministar u Vladi koji se, dok je radio u Agrokoru, nije bavio izradom financijskih izvješća, tu smo priču prošli prije pola godine", rekao je.

Premijer je rekao i kako nije naložio da se pregleda i elektronička komunikacija povjerenika Ramljaka, kao što je to, na njezin zahtjev, napravljeno u slučaju potpredsjednice Vlade Martine Dalić. Smatra da za to u slučaju Ramljaka nema potrebe. "Mislim da nema potrebe. Nakon ovoga što sam vidio mislim da nema potrebe", rekao je Plenković na novinarski upit je li naložen i pregled Ramljakovih mobitela.

Plenković kani papu Franju pozvati u Hrvatsku

Premijer Andrej Plenković u petak je najavio da će prilikom subotnjeg posjeta Vatikanu papu Franju pozvati u Hrvatsku, a s njime namjerava razgovarati o okončanju postupka kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca te jačanju odnosa Svete Stolice i Hrvatske.

"Posjet Svetom Ocu, papi Franji zasigurno je za mene jedan od najvažnijih događaja uopće u životu, a poklapa se i s godinom dana rada vlade", rekao je Plenković novinarima ispred Banskih dvora nakon što je položio lovorov vijenac na spomen-ploču na Banskim dvorima u povodu 26. obljetnice raketnog napada JNA na zgradu vlade.

"Očekujem da od njega čujem poruke ohrabrenja, da ga, naravno, pozovem u Hrvatsku, da razgovaramo o okončanju postupka kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca i svim drugim pitanjima koja su važna i bitna za jačanje odnosa između Svete Stolice i Hrvatske", rekao je Plenković.

Osim audijencije kod pape Franje i razgovora tête-á tête, Plenković će u subotu u Vatikanu razgovarati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom te obići baziliku sv. Petra.

Posjet Vatikanu Plenković započinje u petak kada će se u večernjim satima u hrvatskome veleposlanstvu sastati s predstavnicama hrvatske zajednice. (Hina)