Plenković najavio porez na nekretnine, ali nikako da ga i jasno predstavi: U čemu je problem?

Vlada Andeja Plenkovića najavila je uvođenje poreza na nekretnine, a ta porezna mjera, koju je Plenković već jednom bio najavio pa od nje odustao, odmah nakon najave izazvala puno reakcija, a dijelom i kritika. No, teško je o bilo čemu konkretno govoriti s obzirom na to da službeni prijedlog javno još uvijek nije predstavljen premda je trebao biti još prošloga tjedna, a ne zna se ni kada će iako se očekuje da bi to trebalo biti ovaj tjedan.



Spominje se dotjerivanje detalja, no prilika za više pitanja o toj temi mogao bi biti posjet premijera Andreja Plenkovića Sisačko-moslavačkoj županiji, koji je započeo u Petrinji, gdje je sudjelovao na svečanosti otvorenja Srednje škole Petrinja nakon obnove od potresa.

Nakon toga sudjelovao je na svečanosti otvorenja POU Hrvatski dom i zgrade Katastra i Državnog arhiva u Petrinji, koji su također obnovljeni nakon potresa, a tu je i obilazak obnovljenih obiteljskih zamjenskih kuća u Donjoj Bačugi.

Nakon Petrinje, Plenković ide u Sisak, gdje će obići i kompleks zgrada odgojno-obrazovne i kulturne namjene u Sisku, a posjet Županiji završit će u Popovači obilaskom Osnovne škole Zorke Sever, koja provodi eksperimentalni program cjelodnevne škole.

Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

