Vlada uvodi porez na nekretnine, ali što se zaista promijenilo? "Neka građani sami procijene što je sada drugačije"

Svi detalji poreznih izmjena javnosti bi trebali biti predstavljeni uskoro, a ono što se posebno iščekuje jest kako će izgledati porez na nekretnine, pogotovo s obzirom na to da je dosad već par puta njegovo uvođenje propalo ili je - blaže rečeno, odgođeno.



No, sada su se okolnosti promijenile, uvjeravaju iz vladajuće koalicije na čelu s HDZ-om. Jesu li zasta i koliko, kao i što je ranije nagnalo Vladu da odustane od poreza koji brojni zazivaju, a mnogi mu se protive, podsjetio je reporter Dnevnika Hrvoje Krešić.



Dok se čeka da svi detalji porezne reforme budu potpuno predstavljeni javnosti nakon čega slijedi javno savjetovanje, valja reći da ovo nije prvi put ni da se spominje, pa čak ni ovoj Vladi da planira uvođenje poreza na nekretnine.

Što se zaista promijenilo od 2017. godine?

"Kanio je to još Slavko Linić dok je bio ministar financija u SDP-ovoj Vladi Zorana Milanovića, i to s istim motivom koji se i danas spominje u Banskim dvorima, a i prva Plenkovićeva Vlada izglasala je zakonske izmjene, koje su potvrđene i u Saboru, a trebale su stupiti na snagu, no onda se dogodio preokret. Prvo se govorilo da će se privremeno odustati od uvođenja poreza na nekretnine, a da će se ipak u nekom trenutku na to ipak vratiti, no do dana današnjeg od toga nije bilo ništa", istaknuo je Krešić.

"Bilo je različitih oblika poreza koji su se pojavljivali i služili, barem djelomično, onome čemu je trebao služiti porez na nekretnine, ali zapravo nikada nije zaživio. Plenković i njegova Vlada su odustali pod pritiscima različitih interesnih skupina, ali i zbog nemalog bunta građana koji su to doživljali kao da ih se ide opet na neki način kažnjavati jer imaju vikendice i kuće za odmor", podsjetio je Krešić i prepustio građanima da procijene sami je li previše praznih stanova bilo još i 2017. godine.

