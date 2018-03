Nove troškove za ceste i avione, neka konstruktivnija oporba u nekoj politički zrelijoj zemlji, vjerojatno ne bi propustila "zakucati" vladajućima.

No, hrvatska oporba nije zabila penal, već si je zabila autogol. U zahtjevu za opozivom Martini Dalić, naveli su njezinu nepostojeću funkciju i nepostojeću rijeku.

Andrej Plenković može mirno spavati. Zbog izjave predsjednika SDP-a na pomolu je novi sukob među čelnicima hrvatske oporbe.

„Ono što nisam čuo od IDS-a, niti od amsterdamske koalicije - to je da su se jasno ogradili od špekulacija o mogućoj koaliciji sa HDZ-om koja se pojavila ovih dana“, kaže predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

IDS zatečen prozivkom

Predsjednik IDS-a zatečen prozivkom.

„Pa ne znam doista što se je Davoru dogodilo da iznese toliko jednu gomilu besmislica, i to pogotovo iz Umaga gdje je SDP s HDZ-om u koaliciji“, kaže Boris Miletić, predsjednik IDS-a.

Istanbulska konvencija Davora Bernardića jučer je dovela do novog zaključka.

„Razotkrio se Most koji neće ratificirati to jest podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije čime je potvrdio ono što se dosta dugo špekuliralo, a to da je Most jednako crkva, odnosno Most je jednako klerikalna desnica“, poručio je Bernardić.

Odgovor crkvenjaka kako ih je sam prozvao nije trebao dugo čekati.

„Ja razumijem da gospodin Bernardić želi na taj način pridobiti biračko tijelo - mi nismo isključivi, ne ljepimo etikete“, kaže Mostov Nikola Grmoja,

Šef druge stranke u Hrvatskoj došao je i do novih otkrića.

„Razotkrio se je i IDS jer je Miletić izgleda postao izgleda glasnogovornik gospodina Plenkovića“, poručio je Bernardić.

Upitan nastavak suradnje sa SDP-om

Poslu glasnogovornika Miletić se ne nada. Nastavak suradnje s SDP-om upitan.

„Umjesto da se zajednički borimo protiv konzervativnih desnih stranaka, izgleda da ćemo to morati iznjedriti bez SDP-a“, kaže Miletić.

Osim izglednog problema u komunikaciji, prijedlog oporbe za izglasavanje nepovjerenja Martini Dalić pokazao je kako imaju problema i sa zemljopisom kao i poznavanjem funkcije ministrice Dalić.

„Predlagatelji pogrešno navode dužnost koju obavlja dr. sc. Martina Dalić…predlagatelji navode da se potpredsjednica Vlade i ministrica u nekoliko navrata javno zalagala za izgradnju termoelektrane na rijeci Perući. Vlada ističe da u Republici Hrvatskoj ne postoji rijeka s imenom Peruća“, poručeno je na sjednici.

Krivnju na sebe preuzima Nikola Grmoja.

„Ja sam preuzeo odgovornost u ime cijele oporbe jer nije u redu da kolege iz oporbe dijele ovu moju pogrešku koju sam napravio, a isto tako trebala bi svoju odgovornost snositi Martina Dalić za ono što se je događalo oko Agrokora“, kazao je Grmoja.

Uz ovakvu malu i razjedinjenu hrvatsku oporbu Hdz i dalje nema razloga za brigu.

