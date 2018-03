Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je u srijedu da je SDP "jedina garancija da će se trajno štititi vrijednosti slobode i jednakosti" te kako je došlo vrijeme da zelena "Istra još više pocrveni". Na njegove su izjave reagirali iz IDS-a, GLAS-a i stranke Pametno.

U emisiji "Bez cenzure" na Rovinj FM-u Davor Bernardić je rekao da su se na Istanbulskoj konvenciji "razotkrili mnogi u Hrvatskoj, prije svega oni koji su bili spremni podržati premijera Andreja Plenkovića u naumu da falsificira tu konvenciju".

"Razotkrio se Most, iz kojeg su najavili da neće podržati ratifikaciju, čime su potvrdili ono što se dugo špekulira, a to je da je Most jednako Crkva, odnosno klerikalna desnica", ocijenio je Bernardić.

Za predsjednika IDS-a Boris Miletića rekao je da je "postao, kako se čini, Plenkovićev glasnogovornik rekavši kako u Istanbulskoj konvenciji nema roda. To nije točno. Rodnog ima u članku 3", istaknuo je predsjednik SDP-a.

"Osim njih, razotkrio se i Živi zid, od kojeg još ništa nismo čuli o tome kako će se postaviti prema pitanju ratifikacije. Došlo je vrijeme da se u Hrvatskoj nitko ne odriče onih koji su drugačiji po rodnom, vjerskom, nacionalnom i drugom određenju", rekao je Bernardić.

Bernardićeve izjave izazvale burne rekacije

Na izjave predsjednika SDP-a u srijedu su reagirali IDS, GLAS i Pametno porukom da su upravo oni opozicija HDZ-u i da, za razliku od SDP-a, bez zadrške podržavaju ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Predsjednik IDS-a Boris Miletić o izjavi da je "IDS omogućio HDZ-u tihu okupaciju Istre", rekao da mu je "teško komentirati nesuvisle izjave čelnika SDP-a".

"Nakon kiselog zelja, Zagreba koji je lijep po kiši te satiranja protivnika satire, g. Bernardić jaše dalje", stoji u priopćenju GLAS-a, koji Bernardićevu izjavu naziva "satiričnom".

I stranka Pametno ističe da jasno podržava Istanbulsku konvenciju, za razliku, kako ističe, od SDP-a, koji je nije ratificirao kad je mogao, "a ni sada je ne podržava bez zadrške."

"Gospodin Bernardić nastavlja zabavljati hrvatsku javnost umjesto da se ozbiljno pozabavi stanjem u vlastitoj stranci," poručuje Pametno. (Hina)