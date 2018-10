Premijer Plenković odgovarao je na pitanja novinara nakon sastanka s koalicijskim partnerima u Banskim dvorima. Između ostaloga, odgovarao je na pitanja o svojim učestalim opaskama na novinare.

Plenković se spričao novinarki RTL-a Damiri Gregoret kojoj je jučer umjesto odgovora na njezino pitanje kazao "slatki ste, Damira".

"Osobno se ispričavam Damiri Gregoret zbog neprimjerene formulacije. Nije bilo namjere da pokažem manjak poštovanja. Cijenim ju kao ozbiljnu novinarku i dobru poznanicu. Nije ta izjava imala osobni kontekst, niti muško-ženski, bilo je o tome da mi je simpatično da na ono što sam smatrao da sam već izgovorio da moram istu poruku reći još jednom. Isprika, neće se ponoviti", kazao je premijer nakon sastanka s koalicijskim partnerima.

"Ne patroniziram novinarima, dobro se poznamo i imamo često puta prilike družiti se i razgovarati, stoga zadržavam pravo na svoje odgovore", izjavio je premijer.

"Želim jasno artikulirati svoje stajalište, a u pojedinim trenucima može se desiti da takva dinamika dijaloga bude živahna, u sportskom duhu i na kraju krajeva relaksirajuća".

Komentirajući aferu SMS i slučaj MIlijana Brkića, premijer je rekao da je njegov stav isti kao i prije 20 sati, kada je odgovarao na pitanja o aferi SMS, te da se ne mora non-stop vidjeti s Brkićem. "Nije bitno jesam li ja uvjeren, bitno je da vidimo što točno je. Na DORH-u je da kaže sve o toj temi", napominje Plenković. Istaknuo je da ne namjerava na to utjecati jer bi to "bilo jako loše za funkcioniranje institucija".

Što se tiče prosvjeda u Vukovaru, premijer kaže kako nema informaciju da će tamo biti 10.000 ljudi i da je njegov stav o tome jasan, a to je rasvijetliti sve događaje i procesuirati ratne zločine. Smatra kako je izgledno da će to postati politički prosvjed s obzirom na to tko to okupljanje podupire.

"Poštujem žrtvu Vukovara, no našoj Vladi nema se što predbacivati. Pripremamo niz zakona koji će omogućiti da Vukovar bude interesantniji investitorima."

Vezano za sastanak koalicijskih partnera, premijer je rekao da su rezimirali početak sjednice Sabora i razgovarali o poreznoj, mirovinskoj i obrazovnoj reformi.

Napomenuo je kako imaju snažnu podršku stranaka koje čine parlamentarnu većinu:"Parlamentarna većina je stabilna. Nastojimo jednakim tempom kako bi dovršili sve ono što smo zacrtali u sliku Nacionalnog plana reformi za ovu godinu".