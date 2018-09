Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava te predstavnici braniteljskih udruga stigli su na sastanak s ministrom branitelja Tomom Medvedom s kojim razgovaraju o svim aktualnim pitanjima, pa i o prosvjedu najavljenom za 13. listopada u Vukovaru zbog nerješavanja ratnih zločina u Vukovaru.

Sastanku prisustvuju i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković s pomoćnicima, ministar uprave Lovro Kuščević, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Pavao Miljavac i glavni ravnatelj policije Nikola Milina

Uoči sastanka Penava se osvrnuo na poruke premijera i stranačkih kolega o prosvjedu.

"Ministar i moj stranački kolega pozvao me na sastanak. Reći ću sve ono što sam i prije govorio. Vidjet ćemo koja je tema sastanka, naravno da je vezana uz cjelokupnu situaciju. To je jedan normalan sastanak i ne očekujem ništa revolucionarno. Mislim da sam sve rekao svojim pozivom. On je vrlo lijepo sročen od A do Ž. Nemam potrebe davati prostora manipulacijama u prostoru. Prvi put kad sam se obratio javnosti, tu je sve sadržano, nemam što davati na tu temu", kazao je Penava.

Na pitanje je li instrumentaliziran kao što to tvrdi ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac, Penava je novinarima samo poručio: "Pročitajte poziv na prosvjed"

Miljavac: "Bilo je ili manje optužnica ili mirna reintegracija"

Miljavac je pak rekao kako nije siguran koja je uopće tema sastanka.

'Pozvan sam prije dva sata, ne znam ni koja je tema, vidjet ćemo. Možda je izvješće koliko je dignuto optužnica...', rekao je uoči sastanka.

Poručio je pak da problem procesuiranja ratnih zločina u Vukovaru treba gledati u sklopu procesa mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja, u što je i osobno bio uključen 1998. godine.

Tada je izvršen silan pritisak na hrvatsku stranu, koja je podigla preko 2000 optužnica za ratne zločine, da smanji broj optužnica, pojašnjava Miljavac.

"Bilo je - ili ćete smanjiti broj optužnica ili neće biti mirne reintegracije, pa je onda ostalo tih 90-tak optužnica", kazao je Miljavac dodavši kako ratni zločini ne zastarijevaju pa se optužnice mogu i sada pokrenuti, ali za to se mora imati dokaze.

Na pitanje je li tadašnji predsjednik Republike Franjo Tuđman pogriješio što je pristao na smanjenje broja optužnica u zamjenu za mirnu reintegraciju Miljavac je odgovorio kako nije pogriješio jer bi u slučaju vojnog oslobađanja tog područja Hrvatska vojska imala velike gubitke.

"Bio bi veliki broj mrtvih, imali smo procjenu o preko 1500 mrvtih jer je to područje bilo jako utvrđeno, ravnica je, bio bi sasvim drugi način ratovanja", ustvrdio je Miljavac.

Hoće li se udruge odazvati pozivu na prosvjed?

Podsjetimo, braniteljske udruge među kojima je i HVIDRA na današnjem sastanku odlučit će hoće li svojim članovima preporučiti odlazak na prosvjed u Vukovar. Čelnik te udruge Josip Đakić jučer je najavio da će danas s ministrima još jednom proći što je sve učinjeno i donijeti odluku postoji li uopće razlog za prosvjed.

''Braniteljske udruge bit će na športskim igrama u Vukovaru od 12. do 14. listopada, ali na prosvjedu teško možemo sudjelovati jer su dečki na natjecanjima'', komentirao je Đakić i time dao naslutiti da će, barem njegova udruga, biti na strani premijera a ne vukovarskog gradonačelnika.

Podsjetimo,13. listopada u Vukovaru bi se trebao održati mirni prosvjed koji je najavio tamošnji gradonačelnik Ivan Penava, a zbog neprocesuiranja ratnih zločina.