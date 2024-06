Plenković komentirao Milanovićevu kandidaturu: "Da je korektan..."

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak kako je očekivana podrška SDP-a predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji je najavio kandidaturu za novi mandat, ali je i ocijenio kako bi se Milanović povukao s te dužnosti da je politički korektan.

"Mislim da je to očekivano. Išao je na izbore za Hrvatski sabor, kršeći Ustav kao ne kandidat, kao polukandidat, kvazi kandidat, nelegalni kandidat, teško je poražen i on i SDP i Grbin, koji je praktički nestao na onoj presici kada su se pojavili prije tri mjeseca, i sada valjda on utješno želi ponovno biti ovo što je sada", rekao je Plenković novinarima u Bruxellesu.

Pročitajte i ovo operacija first light Golema akcija Interpola: Uhićeno više od 4000 ljudi, zaplijenjene stotine milijuna dolara

Da je sve u smislu političke korektnosti uobičajeno, dodao je, on bi se bio pokupio s mjesta na kojem je danas nakon kršenja Ustava i teškog poraza. Pri tome je Plenković naveo kako HDZ ima stranačke izbore 13. srpnja nakon kojih slijedi rasprava o predsjedničkim izborima.

"Sigurno ćemo izaći s kandidatkinjom ili kandidatom koji će, uvjeren sam, pobijediti", poručio je.