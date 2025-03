Igor Matovič, bivši slovački premijer poznat po oštroj retorici i kritikama aktualnog premijera Roberta Fica, boravio je u Hrvatskoj u Rogoznici i Ražnju, a na snimci koju je objavio vidi se kako mu s kamenom u ruci prilazi jedan od lokalnih stanovnika.

Matović je u Hrvatskoj istraživao navodne luksuzne vile povezane s osobama iz stranke SMER-SSD u mjestima Rogoznica i Ražanj, a s članovima te stranke već je bio u sukobu. Njegova istraživanja povezana su s informacijom da je Fico navodno kupio zemljište u Dalmaciji.

Slovački premijer te je tvrdnje odbacio: "Nisam kupio nikakav teren u Hrvatskoj niti gradim vilu. To se lako može provjeriti u zemljišnim knjigama. Laži koje šire politički fanatici imaju istu težinu kao i priče o mom računu u Belizeu sa 700 milijuna dolara ili odmoru u Hanoiju na kojem nikad nisam bio", rekao je Fico.

Rober Fico, slovački premijer Foto: Afp

Matovič je na svojim društvenim mrežama objavio niz različitih snimki, a tijekom snimanja ispred imanja, kako se navodi, poduzetnika Jozefa Brhela u Rogoznici došlo je do incidenta, piše portal SME. Na snimci koju je Matovič objavio vidi se kako mu prilazi muškarac koji drži kamen u ruci, verbalno ga napada i zahtijeva da prestane snimati. Muškarac mu se više puta unosi u lice vičući: "Nije ti ovo Europa, jesi čuja", "Nećeš ti na Rogoznicu, pi*ka ti materina", "Nije Rogoznica tvoja, pi*ka ti materina". U jednom trenutku na engleskom je rekao: "Don't do stupid shit here." Matovič je muškarca koji je psovao nazvao majmunom.

Ubrzo se pojavio još jedan muškarac, piše SME, i započeo razgovor s Matovičem. Tvrdio je da je Matovič autom ušao na njegovo zemljište. "Bili ste na mom posjedu", rekao je, a Matovič je kazao: "Cesta je bila otvorena."

