Plenković o strahu od konkurencije: "Naša su postignuća gigantska, s nama birači znaju na čemu su"

Novinari su premijera na Učki, nakon obilježavanja proboja druge cijevi tunela, pitali boji li se konkurencije na izborima, s obzirom na to da su svoje kandidature za premijersko mjesto istaknuli Sandra Benčić kao kandidatkinja Možemo! i Peđa Grbin kao kandidat SDP-a, a Plenković je odgovorio kako će kandidata za njegovu poziciju biti još te prokomentirao: "Pogledajte rejtinge, pogledajte projekte, rezultate…".

Poruka je, naglasio je Plenković - Hrvatska, građani i birači s našim postignućima, stečevinom - znaju na čemu su.

Istaknuo je potom da je u mandatu njegove Vlade, povećana minimalna plaća (za 70 posto), prosječna medijalna plaća (gotovo za 50 posto), da prosječna mirovina iznosi više od 47 posto prosječne plaće, da je narasla zaposlenost (odnos zaposlenih i nezaposlenih sada je 16:1, a prije 10 godina bio je 4:1).

Želi se ignorirati da nam je S&P dao najveći rejting u povijesti

Govoreći o upravljanju javnim financijama, podsjetio je i na to da je 2016. godine "zatekao zemlju koja je bila dva stupnja niža u smislu kreditnog rejtinga od investicijskog".

"To se nekad trivijalno zvalo 'smeće', sjećate se? A to sad više nitko ne spominje. Sad se, dapače, želi ignorirati da nam je S&P dao najveći rejting u povijesti", prokomentirao je i poručio da oni to neće ignorirati već će "tumačiti i objašnjavati svaki dan, satima ako treba".

Podsjetio je i da je Hrvatska bila u proceduri prekomjernog proračunskog manjka, a da danas "odgovornim upravljanjem javnim financijama nema deficita", da je izašla iz prekomjernih makroekonomskih neravnoteža i ušla u europski tečajni mehanizam (ERM II).

"Za razliku od ranijih vlada koje ni prstom nisu mrdnule ni za Schengen ni za euro, napravili smo strategiju za jedno i drugo, ušli u europodručje, ispunili više od 280 kriterija za šengensko područje…", istaknuo je, među inim, Plenković.

Naveo je i da je njegova Vlada deset dana nakon prošlih parlamentarnih izbora "donijela Hrvatskoj 25 milijardi eura bespovratnih sredstava ili jako povoljnih zajmova za razvoj za ovo desetljeće".

"Pa to su gigantska postignuća u odnosu na ono što smo zatekli 2016. Zato je naše pouzdanje, uvjerenost, u konačnici, u mudrost hrvatskih građana, birača, jako čvrsto. Ljudi vide kako je bilo prije i kako je sad. Pa nije to sad nešto da mi nešto izmišljamo ili uljepšavamo", poručio je prokomentiravši kako ni projekta druge cijevi tunela Učka nije bilo prije ove Vlade.

Zamrzavanje cijena

Premijer je izjavio da ne očekuje negativan utjecaj zamrzavanja cijena na male trgovce, naprotiv očekuje da će to potaknuti konkurenciju i smanjiti cijene. Komentirajući tvrdnje da bi zamrzavanje cijena moglo naštetiti malim trgovcima, odgovorio je da iskustvo iz prvog ograničavanja cijena kad je određena gornja granica cijene za sedam proizvoda, pokazuje da neće biti tako.

Iz iskustva znam da to neće biti, kao i kod sedam zamrznutih proizvoda kod kojih je vlada ograničila najvišu cijenu, no nije ih nedostajalo na policama nego je nastala konkurencija, izjavio je Plenković nakon svečanog obilježavanja proboja druge cijevi tunela Učka.

Kaže da će nove vladine mjere zaštiti građane, osobito onih s najmanjim primanjima, a očekuje i stvaranje konkurencije na tržištu i smanjivanje cijene i to ne samo za proizvode kojima je vlada u paketu mjera ograničila cijene.

Podsjetio je i da su banke su najavile da će dići kamate na štednju, ali ne i na gotovinske i stambene kredite. Upitan ima li poruku za dobavljače koji su najavili mogućnost dizanja cijena od 1. listopada, odgovorio je da kod svih ima prostora za doprinos smanjenju inflacije i rasta cijena, pri čemu je vlada svojim mjerama osigurala da praktički nitko nije osjetio energetsku krizu.

"Vlada je osigurala nepromijenjenu cijenu energenata, pa postoji prostor kod dobavljača, trgovaca i proizvođača", rekao je.

U borbi sa svinjskom kugom slijediti znanost, a ne politikantstvo

Kada je riječ o afričkoj svinjskoj kugi (ASK) i zahtjevima za ostavkom ministrice poljoprivrede Marije Vučković, premijer je rekao da vlada nije kriva za ASK te poduzima sve potrebne mjere rukovodeći se znanstvenim, a ne politikantskim načelima.

"To je bolest koja ugrožava svinjogojstvo i mi to itekako znano. Vlada je od prvog dana poduzela mjere", rekao je Plenković i dodao da je širenje bolesti uvelike ovisno o razini biosigurnosti i mogućnosti kontakta uzgajanih svinja s drugim životinjama.

Pročitajte i ovo SVEČANO OBILJEŽAVANJE Probijena druga cijev tunela Učka, no na prolazak će se još morati pričekati

"Molio bih da stanemo na stranu znanosti, istinoljubivosti pa i procjena inspektorata i veterinarskih službi. Ne možemo arbitrirati politički je li ono što struka kaže ispravno ili ne", rekao je.

Ustvrdio je da vlada djeluje brzo i učinkovito i kompenzira troškove proizvođačima svinja te će ih posebnim programom podupirati sve dok ponovo budu mogli normalno uzgajati svinje.

Kaže da će inzistirat da sve daljnje odluke budu donošene na temelju procjena struke, a ne politike, a drukčiji pristup ocijenio je politikantstvom "političke sitneži na istoku Hrvatske" uoči izborne godine.