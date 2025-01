Premijer Andrej Plenković čestitao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, na drugom mandatu.

"Čestitam @realDonaldTrump na njegovoj inauguraciji za predsjednika Sjedinjenih Država i želim mu puno uspjeha", objavio je Plenković na X-u.

I congratulate @realDonaldTrump on his inauguration as the President of the United States and wish him much success.



We look forward to working with President Trump and his administration in further strengthening our strategic partnership with the United States.



