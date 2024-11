Porezna štiti mladog HDZ-ovca koji je kopao po Plenkovićevim podacima? Neki tvrde da ga štiti otac, pogledajte o kome se radi

Član Mladeži HDZ-a iz Labina, Mladena Božičevića (27), zaposlenik tamošnjeg ureda Porezne uprave, koji je u svibnju u dva navrata sa službenog laptopa ulazio u osobne podatke premijera Andreja Plenkovića, a navodno i nekih drugih članova Vlade, šefova javnih poduzeća te svojih nadređenih u Poreznoj upravi, do danas nije dobio stegovni postupak, iako su iz Porezne potvrdili da je još 17. srpnja pročelnica Porezne uprave Područnog ureda Pazin Jadranka Krizmanić dostavila obavijest da je Božičević neovlašteno pristupao, kako su rekli, podacima izvjesnog broja osoba.

Unatoč prijavi šefice Porezne uprave u Istri u kojoj se izričito navelo da je Božičević pregledavao podatke o plaći, porezima i imovini premijera, kao i tvrdnjama drugih upućenih izvora Jutarnjeg lista da mu je Plenković bio meta, u središnjici Porezne uprave u Zagrebu izričito tvrde da njihov informacijski sustav ne bilježi da je pregledavao podatke predsjednika Vlade.

Važno je istaknuti da Porezna uprava u slučaju neovlaštenog pristupa podacima pokreće unutarnji nadzor, a u slučaju pristupa podacima štićenih osoba obavještava se Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA). U ovom slučaju SOA nije bila obaviještena i ni jedan njezin djelatnik, rekli su u službenom odgovoru Jutarnjem listu, nije bio uključen u zataškavanje, kao niti u rasvjetljavanje ovog događaja.

To bi moglo značiti da Porezna pokušava zataškati neovlašteni upad svog zaposlenika u Labinu. No, ako bi otpala optužba da je Božičević "kopao" po podacima predsjednika Vlade, onda bi otpao i propust radi neobavještavanja tajne službe. U službenom odgovoru iz Porezne uprave osporava se ulazak u podatke štićene osobe i napominje da "informacijski sustav Porezne uprave koji održava Apis d.o.o. evidentira svaki pristup svakog službenika podacima iz sustava Porezne uprave".

Neslužbeno su, međutim, procurile pojedinosti slučaja. Božičević je, piše dnevni list, OIB predsjednika Vlade prvi put ukucao u službeni laptop 18. svibnja, i to u sitne noćne sate. Nakon toga, to je učinio i za druge osobe, uključujući svoje nadređene, a navodno i neke djelatnike javnih poduzeća. Isto to je ponovio 30. svibnja.

Pročelnica Područnog ureda Porezne uprave u Pazinu Jadranka Krizmanić, navodno je 9. srpnja otkrila da je Božičević neovlašteno ulazio u podatke predsjednika Vlade i drugih osoba. Izvori kažu da je od Božičevića odmah zatražila očitovanje, ali jednako i od dvoje njemu nadređenih. Na sastanku je Božičević, piše Jutarnji, bahato rekao "da oni čije je podatke pregledavao ionako ne znaju da je to učinio" te da je tako "učio kako se rješavaju predmeti".

Krizmanić je odmah stavila izvan snage odluku kojom je Božičeviću bio odobren rad od kuće, oduzela mu službeni laptop, a cijeli je slučaj navodno prijavila centrali u Zagrebu. U jednom od prethodnih odgovora rečeno je da se protiv Božičevića vodi stegovni postupak, ali ne i koliko se dugo vodi, za koje stegovno djelo i u kojoj je fazi. Mladi HDZ-ovac iz Labina i dalje je zaposlenik Porezne uprave, samo sada mora dolaziti u ured i ne može više raditi od kuće.

Neslužbeni izvori Jutarnjeg lista tvrde da protiv Mladena Božičevića do sada nije proveden nikakav stegovni postupak za neovlašteno kopanje po podacima visokih dužnosnika jer mu je otac također član HDZ-a te voditelj u jednoj od organizacijskih jedinica Hrvatskih šuma u Istri. No, ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša takvo što je odlučno opovrgnuo.

