Platforma Možemo! iznijela je niz prijedloga za zakon o obnovi Zagreba i okolice. Traže da se zakon što prije donese, a upozoravaju da treba osnovati centralnu instituciju koja će voditi obnovu.

Čelnik platforme Možemo! Tomislav Tomašević podsjetio je da su prošloga tjedna boravili u Dubrovniku kako bi naučili lekcije od onih koji su sudjelovali u obnovi Dubrovnika nakon potresa.

''Još smo uvjereniji da treba osnovati jednu centralnu instituciju koja će voditi obnovu jer se u suprotnom odgovornost rasprši i onda nitko nije odgovoran'', naglasio je Tomašević. Podsjetio je da sadašnji prijedlog zakon predviđa šest institucija koje bi se bavile obnovom. ''U prvom čitanju vidjeli smo da zakon ide u dobrom smjeru, ali i dosta toga što treba unaprijediti. Za to je dovoljno tri tjedna, pa smo zatražili da ranije počne sjednica Sabora, a vladajuća većina odlučila je da će to biti tek 2. rujna'', istaknuo je.

Žele Zakon već na prvoj sjednici Vlade

Traže od Vlade da već na prvoj sjednici uputi na drugo čitanje konačni prijedlog zakona. ''Tako bismo imali dovoljno vremena pripremiti amandmane i tako bismo što prije imali kvalitetan zakon'', rekao je. Zahtijevaju i da se riješi status ljudi koji su smješteni u studentskom domu Cvjetno naselje, kao i onih koji imaju žute naljepnice i nemaju pravo na sufinanciranje najma zamjenskog stana.

Sandra Benčić objasnila je da bi to centralno tijelo trebao biti Zavod za obnovu. Tražit će i da Zavod kao stručno tijelo donosi godišnji program mjera, a ne da to donosi Vlada. Navodi da je ključno je prevenirati koruptivne rizike, pa će tražiti neovisno nadzorno tijelo koje će u realnom vremenu objavljivati sva izvješća. ''Tako će se moći kontrolirati kako se troše sredstva'', rekla je Benčić i izdvojila da bi to neovisno tijelo trebao imenovati Sabor.

Naglašava i da bi zakon trebao definirati izvore sredstava, ali i uključivati socijalne kriterije za one koji ne mogu financirati 20 posto obnove. ''Želimo zaštiti starije sugrađane za koje znamo da sa svojim mirovinama to ne bi mogli plaćati'', rekla je. Predlažu i da se pronađe neko drugo rješenje, a ne upis založnog prava kako je sad predviđeno. Cilj, kaže, mora biti da ljudi ostanu živjeti u centru grada i ne dopustiti apartmanizaciju. ''Tako bi se uništio i turistički potencijal, turisti ne žele ići tamo gdje nitko ne živi'', zaključio je Tomašević.