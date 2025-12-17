Detaljan popis
Planirate kupovinu ove nedjelje? Ovo su trgovine i trgovački centri koji će biti otvoreni
Piše I. H.,
17. prosinca 2025. @ 08:45
Donosimo detaljan popis trgovina otvorenih u nedjelju, 21. prosinca.
Pogledajte koje trgovine i trgovački centri rade u nedjelju, 21. prosinca.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb
- Ul. grada Vukovara 275, Zagreb
- Ilica 288, Zagreb
- Tomislavova 11, Zagreb
- Turinina 11, Zagreb
- Gračanska cesta 208, Zagreb
- Sarajevska 6, Zagreb
- Rudeška cesta 169A, Zagreb
- Zagrebačka avenija 94, Zagreb
- Dankovečka 95, Zagreb
- Sisačka cesta 2, Zagreb
- Zagrebačka av. 108, Zagreb
- Samoborska cesta 102, Zagreb
- Dubrava 241, Zagreb
- Huzjanova 2, Zagreb
- Velimira Škorpika 5, Zagreb
Rijeka:
Osijek:
- Strossmayerova 242, Osijek
- Trg Ante Starčevića 10, Osijek
- Ulica hrvatske republike 21, Osijek
- Ulica 3.gardijske brigade Kune 2, Osijek
- Sjenjak 133, Osijek
- Ive Tijardovića 4A, Osijek
- Opatijska 26F, Osijek
Detaljniji popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Donje Svetice 46
- Ilica 201
- Lastovska ulica 42
- Zadarska ulica 79
- Ulica Julija Knifera 10
- Dubrava 33
- Ive Robića 4
- Oranički odvojak 1
- Risnjačka ulica 1
- Oreškovićeva 3C
- Slavenskog 1
- Aleja Javora 3
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
- Huzjanova ulica 4
- Velimira Škorpika 25
- Kobiljačka cesta 54
Rijeka:
- Radnička 35
- Osječka 67/A
- Petra Jurčića 2a
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
- Zeleno polje 8 A
Split:
- Put Lore 4
- Nikole Tesle 16 A
- Vukovarska ulica 190
- Poljička cesta 37
- Kralja Držislava 24
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
- Jaruščica 6, Zagreb Blato
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje
- Zametska 44, Rijeka Zamet
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4, Zagreb
- Štefanovečki zavoj 10, Zagreb
- Vice Vukova 2, Zagreb
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
- Velimira Škorpika 11, Zagreb
- Haleuša 1, Zagreb
Rijeka:
- Martina Kontuša 5, Rijeka
- Ružićeva 29, Rijeka
- Ružice Mihić 20, Rijeka
- Trninina 3, Rijeka
- Osječka 50, Rijeka
- Vukovarska 87, Rijeka
- Zvonimirova 3, Rijeka
- Zametska 96, Rijeka
- Labinska ul. 51, Rijeka
- Bartola Kašića 7, Rijeka
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343, Osijek
- Huttlerova 30, Osijek
Split:
- Put Supavla 5, Poljud, Split
- Put Pazdigrada 5, Split
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Slavonska avenija 11D, Zagreb
- Ulica Vice Vukova 6, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
- Jankomir 33., Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A, Rijeka
- Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka
- Liburnijska ulica 1, Rijeka
Osijek:
- Svilajska 31a, Osijek
- Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Split:
- Josipa Jovića 93, Split
- Vukovarska 207, Split
Tommy
Zagreb:
Rijeka:
- Drage Gervaisa 39/1, Rijeka
- Danijela Godine 6 A, Rijeka
- Alda Colonella 2, Rijeka
- Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
- Bože Vidasa 14, Rijeka
Split:
- Put Brda 13, Split
- Put Brodarice 6, Split
- Šibenska 9, Split
- Domovinskog rata 93, Split
- Varaždinska 3 A, Split
- Trg hrvatske bratske zajednice 4, Split
- Matoševa 29, Split
- Zoranićeva 5, Split
- Mažuranićevo Šetalište 24A, Split
- Miroslava Krleže 1, Split
- Bušićeva 8 A, Split
- Držićeva 1, Split
- Lovački put 11, Split
- Matice Hrvatske 1, Split
- Hrvojeva 2, Split
- Kranjčevića 45, Split
- Dražanac 46 B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Ruđera Boškovića 18 A, Split
- Doverska 33, Split
- Dubrovačka 1, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- I. Štefanovecki zavoj 12, Zagreb
- Zagrebacka cesta 162A, Zagreb Dubec
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
- Ulica Ante Starcevica 20, Zaprešic
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Celine 2, Vrbovec
- Zagrebacka ul. 49G, Sisak
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
- Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg
- Obrtnicka ulica 2, Cakovec
- Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Ulica Furicevo 20, Viškovo
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
- Zagrebacka 52, Požega
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Ulica Petra Svacica 2B, Slavonski Brod
- Ulica Mate Vlašica 51A, Porec
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
- 4. Gardijske Brigade 1, Zadar
- Stop shop, Ðakovo
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
- Žutska ulica broj 1, Biograd
- Gacka ulica 70, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
- Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
- Solinska ulica 84, Split
- Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Avenue Mall Zagreb
- City Center One Zagreb East
- Supernova Garden Mall
- Point Zagreb
- Z centar Zagreb
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Designer Outlet Croatia
- Supernova Buzin
- Park & Shop Sesvete
- Stop shop Velika Gorica
- Westgate
- Ikea
- Designer Outlet Roses
- Supernova Sisak West
- Supernova Sisak East
- Supernova Karlovac
- Supernova Križevci
- Lumini Varaždin
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Supernova Požega
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Supernova Colosseum
- Supernova Slavonski Brod
- Galerija Poreč
- Hey Park Zadar
- Supernova Zadar
- Stop shop Đakovo
- Max City Pula
- Stop shop Vinkovci
- Supernova Šibenik
- Dalmare Šibenik
- Hey Park Vukovar
- Stop shop Kaštel Sućurac
- Tower center Rijeka
- ZTC Rijeka
- Portanova Osijek
- Mall Osijek
- Stop shop Osijek
- Joker Split
- Mall of Split
- City Center One Split
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj koje rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com.